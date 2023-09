Desde la vereda Los Pinos, en Argelia, Cauca, ubicada a hora y media de la cabecera municipal, sus pobladores solicitan pactar un cese al fuego lo más pronto posible y poner fin a la guerra que los viene afectando y los mantiene atemorizados.



“Por la situación que ahora estamos viviendo a causa de los conflictos, a cada rato uno tiene que salir desplazado”, dice uno de sus pobladores.



“Ahora nosotros ya no podemos estar tranquilos, tenemos que dejar la casita sola e irnos para otra parte”.



“Las experiencias que nosotros hemos vivido por los conflictos son muchas, hemos perdido los animales, las matas, hasta los terrenos, no hemos podido trabajar”.



Estos son algunos de los llamados que hace la comunidad y que fueron compartidos por la Corporación Viso Mutop.

Este video fue realizado por la comunidad de la vereda Los Pinos, de #Argelia, Cauca.#VisoMutop solicita a las partes pactar un #cesedelfuego lo más pronto posible y poner fin a la guerra que está afectando a esta y otras zonas del paíshttps://t.co/fTKs5l2hRO pic.twitter.com/DQ1mKsPawC — Viso Mutop (@visomutop) September 8, 2023

Esta vereda está integrada por 64 familias y con una extensión de 240 hectáreas aproximadamente.



“Nos ha tocado salir corriendo por el miedo de las balas, las bombas, nos ha tocado encontrar minas, caminos minados, proyectiles que nos afectan a las casas y también afectan a los animales y a nosotros cono personas, nos ha tocado sacar a personas heridas también personas muertas, civiles, estamos en una guerra que no es de nosotros, pero la estamos sufriendo nosotros como campesinos”, dice un argelino.



Las consecuencias de esta guerra la sufre la comunidad, entre los que se encuentran los niños, que con temor se dirigen a recibir clases, pero en su paso se encuentran con los sonidos de disparos y detonaciones.



“El otro día estamos estábamos ahí en la escuela y empezaron a llegar de la guerrilla ya nosotros nos tocó salir porque había muchos tiros”, expresa una pequeña, afectada por este conflicto.



La Escuela Los Pinos, tuvo que ser cerrado por tiempo indefinido con el fin de proteger la vida de los estudiantes y profesores.



“El conflicto armado es como un problema entre personas que no conocemos y que no tenemos la culpa”, dice uno de los estudiantes de este centro educativo.



“En la medida que se presenten situaciones como estas, hay que buscar alternativas para que la no presencialidad de los niños en las instituciones educativas no desescolarice la educación en estos territorios”, dijo por su parte, el secretario de educación del Cauca, Amarildo Correa.



En la vereda Los Pinos, en las últimas horas se han venido registrando enfrentamientos entre miembros de las disidencias de las Farc de la estructura ‘Carlos Patiño’ y uniformados del Ejército Nacional en medio de una operación planificada.



En videos que circulan en redes sociales y garbados por la comunidad, se muestra como presuntos disidentes de la Farc, con ametralladoras, fusiles y vistiendo prendas militares, se escudan en medio de la población civil para disparar contra las tropas del Ejército.



“Hay reporte de confrontaciones en los alrededores de este corregimiento y efectivamente esto pone en riesgo la población civil y por eso venimos haciéndoles el llamado a todos los actores armados para que respeten a la misma”, indicó el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar.



Ante esta crítica situación, el funcionario manifestó que existe “un riesgo latente de que en cualquier momento se presenten desplazamientos ante la intensidad de los combates que se vienen presentando, y en esa medida estamos coordinando, estamos haciendo seguimiento para, en caso de ser necesario, prestar la asistencia humanitaria inmediata”.



En medio de estas operaciones se han registrado muertos y varios heridos.



De acuerdo con las autoridades, un disidente murió en medio de los ataques en el sector conocido como cruce de Arcelias y la Cacharra, cerca al corregimiento de El Plateado y su cuerpo fue hallado en medio de la carretera.



Los hechos ocurrieron este miércoles 6 de septiembre.



También, en desarrollo de esta operación, el 31 de julio de este años, perdió la vida el soldado profesional Edwin Julián Ñáñez Vélez, asesinado cuando cumplía con su misión de defender a los caucanos en esta zona del sur del departamento.



Así mismo, tres soldados resultaron heridos cuando realizaban labores de desminado humanitario en el mismo sector de Los Pinos.



El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, explicó que las lesiones sufridas por los uniformados, afortunadamente, fueron menores y se debieron a esquirlas procedentes de los explosivos.



"Hemos estado desarrollando unas fuertes operaciones de desminado humanitario que estamos efectuando sobre el cañón de Argelia, en una zona específica que es antesala del corregimiento del Plateado. Allí, estamos haciendo la tarea de desminado operacional que son más o menos 446 artefactos explosivos que hemos neutralizado", indicó en ese momento el brigadier.



Esta zona del país es azotada por varios grupos armados ilegales como el ELN, al igual que las disidencias de las Farc con los frentes ‘Diomer Cortés’, ‘Carlos Patiño’ y ‘Rafael Aguilera’; también las columnas móviles ‘Cristian Pérez’, ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. A estas se suman las bandas criminales de la región y el Clan del Golfo.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN