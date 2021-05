Campesinos del sur del Cauca llegan a Popayán para apoyar el paro

Más de dos mil campesinos cultivadores de hoja de coca llegaron desde los municipios de Argelia y Balboa, Cauca, hasta Popayán para apoyar el paro nacional.



Los cocaleros llegaron a protestar contra el gobierno nacional, rechazando la aspersión de territorios con glifosato, el no cumpliento a los acuerdos de paz y contra la violencia por parte de grupos armados. Además, anunciaron la llegada de ocho mil cultivadores más.



“Lo que nosotros queremos es reforzar todas las manifestaciones que se han venido dando. Como municipios del sur tenemos las mismas consignas del pueblo colombiano, pero además protestamos contra la fumigación del glifosato, no queremos que nos envenenen nuestro territorio”, dijo Edwin Quisoboní, líder campesino de Argelia.



Declararon también que cuentan con personal suficiente para hacer relevos periódicos por el tiempo que dure el paro y que sus actividades en el campo no se detengan.



“Nos quedaremos el tiempo que sea necesario, nos vamos a estar relevando cada 10 días, pero en Argelia tenemos grupos para estar relevando el tiempo que se necesite”, agregó.

Los labriegos arribaron a la capital caucana en momentos en que la población denuncia escasez de combustible, así como de alimentos y productos de primera necesidad.



En medio de las protestas en territorio payanés, la comunidad y las autoridades lograron habilitar un corredor humanitario para el abastecimiento de insumos médicos y elementos para los centros asistenciales de esa ciudad.



La iniciativa estuvo liderada por la Defensoría del Pueblo, con asistencia del Ministerio Público y organismos internacionales.



En una reunión de alcaldes con el presidente Iván Duque de manera virtual, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, le solicitó al jefe de Estado, no declarar el Estado de Conmoción Interior.



“Yo sé que estamos en épocas difíciles por eso yo quiero transmitirle a usted un mensaje desde el Cauca, un territorio que se ha caracterizado por el conflicto en estos tiempos, pero también por una gran cantidad de oportunidades. Aquí la gente pide mayoritariamente y yo me uno a eso voz, que no decrete la conmoción interior”, dijo el alcalde payanés.



El Mandatario Local agregó "estamos parados en un charco de gasolina; una mala señal, una frase, una decisión equivocada puede dejar caer un fósforo encendido. Yo no sé en dónde pueda parar el país en una situación de extrema como la que estoy mencionando".



