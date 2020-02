En Aguachica llevan 25 días sin el servicio de agua potable

Aguachica, segunda población más importante del Cesar, se encuentra en un momento crítico pues completa más de tres semanas sin agua, lo que le ha impedido a la población realizar actividades cotidianas con normalidad.

Sumado a esto, las condiciones meteorológicas no han sido favorables para el municipio, pues están en una temporada de sequía, ya que llevan más de un mes sin lluvias, además de tener una temperatura promedio de 32 grados (35° de sensación térmica).



“La situación es muy complicada actualmente, sin agua no podemos lavar la ropa o hacer aseo, pues si nos queremos bañar, se nos acaba el agua del día y no podríamos hacer el resto de actividades, además de que las temperaturas son muy altas por lo que debemos tomar liquido constantemente”, asegura Elci Ramírez, habitante del municipio.

Frente a la escasez que están teniendo, la población ha tenido que recurrir a comprar bolsas grandes de agua potable, las cuales suelen costar más de 10 mil pesos.



Óscar, otro habitante del municipio situado a 283 kilómetros de Valledupar,, afirma que esta no es una problemática reciente, pues la población ha sufrido de escasez de agua en los últimos treinta años. Pese a que este es un tema recurrente y tratado por la mayoría de candidatos a la Alcaldía, nunca se ha realizado alguna medida definitiva para mejorar esta situación.

“Históricamente no ha habido un plan de contingencia para disminuir el problema, hace falta menos discurso y más acción para poder suministrar correctamente el agua a todo el municipio”, dice Manuel Rangel, presidente del Concejo de Aguachica.



Para disminuir esta problemática, el alcalde Robinson Manosalva se reunió hoy con Anuar Escobar, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Aguachica (ESPA) y su sindicato, y oficializó en conjunto la conformación de una comisión de supervisión y veeduría, la cual tiene como objetivo renovar la distribución del servicio del agua de manera continua y equitativa en todos los sectores del municipio; además de buscar los puntos en donde el agua, que proviene de la quebrada Buturama, es captada de manera ilegal.



BUCARAMANGA