En abril se conocería concepto de proyecto minero cerca a Santurbán

En abril de 2020 se conocería el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre el proyecto de ‘Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte’, que desarrollaría la multinacional árabe minera Minesa en los municipios de California y Suratá, cerca al páramo de Santurbán.

Así lo informó el director (e) de la Anla, Alexander Martínez Montero, quien señaló que según el cronograma que se tiene planteado, las audiencias públicas ambientales, tres solicitadas hasta el momento, se harían entre febrero y marzo de 2020. Tras ellas, el pronunciamiento de si se otorga o no la licencia ambiental al proyecto minero sería en abril del mismo año, salvo que algo extraordinario ocurra en el proceso como actuaciones judiciales o trámites adicionales.



Durante la ejecución del proyecto, que sería por 25 años, Minesa pretende extraer 9 millones de onzas de oro y otros minerales. Para la explotación, Minesa cuenta actualmente con un túnel y construiría otro, que tendrían unos 400 metros de longitud y 780 metros de profundidad hasta llegar al punto donde están los minerales, que en parte se encuentran a lado y lado de la quebrada La Baja.

Para la explotación, de la cual se extraerían durante los 25 años unas 67 millones de toneladas de tierra con el uso de 35.500 toneladas de explosivos, se requiere la autorización de concesiones de agua que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) ya negó al considerar que se afectarían los caudales de las quebradas y ríos de los que se tomaría el recurso hídrico.



En cuanto a la extracción del material, Minesa transportaría los minerales a través de un túnel de 5 km desde el municipio de California hasta Suratá, donde estaría la planta de procesamiento y de allí se sacarían por tierra en camiones de tres ejes hacia el puerto de Barrancabermeja o hacia la Costa Caribe.

¿En qué va el proceso de evaluación?

El Director (e) de la Anla explicó que en este momento "estamos en evaluación del proyecto, proceso que arrancamos en marzo cuando se presentó la iniciativa. Ya hemos hecho visitas en abril y la última fue en septiembre. Estas visitas son para corroborar la información que está en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Minesa”, indicó Martínez Montero.



El funcionario agregó que para la etapa de las audiencias, la Anla ya tendría un concepto sobre el proceso de evaluación del EIA, y “lo que recojamos como ejercicio de las audiencias públicas será también motivo de revisión nuestra para la decisión definitiva”.

Recientemente la Anla respondió 20.408 derechos de petición que interpuso la comunidad de la zona de influencia del proyecto Soto Norte para resolver dudas frente a la iniciativa de Minesa.



Martínez Moreno señaló que la autoridad entiende las preocupaciones de la ciudadanía por las implicaciones y sensibilidad del sector donde se desarrollaría el proyecto, y “esto permite que los interesados tengan acceso a la información. De hecho en la página anla.gov.co, en el ícono noticias, llevará a los ciudadanos a un minisitio donde encontrarán toda la información sobre el proyecto Soto Norte”.



A la fecha, agregó el funcionario, se han reconocido 9.941 terceros intervinientes y se está en el proceso de reconocer más personas para el trámite de la licencia ambiental de Minesa.

¿Hay garantías sobre el licenciamiento ambiental?

El Director (e) de la Anla le manifestó a la comunidad que la entidad como autoridad ambiental es técnica, las personas que están incorporadas en la evaluación del proyecto son técnicos, y por lo tanto el pronunciamiento será objetivo.



“Nosotros sustentaremos nuestra decisión en los elementos técnicos analizados, las visitas, y todos los insumos que las comunidades expresen en la audiencia o alleguen en el proceso de evaluación”, indicó.

Finalmente el funcionario fue enfático en que cualquier intervención en este momento en la zona de Soto Norte no es legal porque el proyecto no tiene licencia. Y señaló que el concepto que emitió la CAR CDMB de negar concesiones de agua a Minesa será tenido en cuenta por la autoridad.



Mientras ambientalistas se oponen al proyecto, en reiteradas oportunidades los directivo de Minesa han asegurado que no afectarán el ecosistema y que preservarán las fuentes hídricas de la zona.







LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA