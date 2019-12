Caldas mejoró su calidad de vida gracias al desarrollo económico

De acuerdo con las cifras reveladas por el Dane en el tercer trimestre de este año, Caldas fue el departamento con mayor crecimiento económico del país en el 2018. El departamento tuvo una variación del PIB de 3,5 %, mientras que la del país fue de 2,6 %.

De acuerdo con varios expertos consultados por EL TIEMPO, estos logros también significan mejor calidad de vida para los ciudadanos.



Alejandro Barrera, analista económico, manifestó que este crecimiento significa un avance importante, considerando que, desde el 2014, el país entró en desaceleración económica.

“Si la economía no logra moverse a velocidades mayores, la demanda de personas para la producción global tampoco, por lo cual el crecimiento económico es necesario para reactivar el empleo, que representa la principal fuente de ingresos de una población”, señaló Barrera.



Para el experto, el hecho de que haya mayor inversión y mayor número de empresas requiriendo mano de obra, permite tener “más posibilidades de acceder a calidad en servicios de salud, transporte, educación, alimentación, entretenimiento, entre otros”.



Si bien el economista precisa que no todo crecimiento se traduce inmediatamente en generación de empleo, sí se refleja en otros datos como la creación de empresa que, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Manizales, ha aumentado. En 2018 se crearon 699 nuevas empresas y 209 fueron disueltas, mientras que en 2017 se tuvo el mismo dato de creación, pera la disolución fue 10 % superior a la de 2018.



Por su parte, el secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Miguel Trujillo, indicó que el impacto de este logro se evidencia en el cierre de brechas.



“En general lo que se tuvo fue la reducción de la pobreza, sobre todo la diferencia entre sector rural y urbano. Esto sin contar que en el 2018 se logró que 56.000 personas abandonaran la condición de pobreza”, resaltó Trujillo.



El funcionario explicó, además, que algo para resaltar con este logro es que no se centra únicamente en cifras de la capital, pues el mejoramiento de las vías y de los servicios de educación y salud se evidencia aún más en la periferia.



“Se llevaron oportunidades a los municipios. Caso particular el norte del departamento, en donde el desempleo llegó a superar el 15 por ciento y hoy tiene solo el 7, lo que en un país en vía de desarrollo significa empleo total. Además, como llegó inversión, la gente se ha formalizado y vive mejor”, aseguró el funcionario.



Sobre esto, expresó que uno de los casos que más sorprende es el del municipio de Pácora, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó el 35 por ciento, algo “histórico” para un municipio lejano de la capital.



Según este informe del Dane, los tres sectores que más crecieron y que estuvieron por encima del promedio nacional fueron los de infraestructura vial y de infraestructura educativa, además de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Todo esto, para el caso de Caldas, se traduce en las nuevas vías y edificaciones que se desarrollan en estos sectores.



“La actividad que adelanta Pacífico Tres en la vía Manizales – Medellín fue determinante. Eso, junto a la inversión pública en los municipios, logró la diferencia”, añadió Trujillo.



Caldas superó en crecimiento del PIB a los departamentos de Antioquia (3,5 %), Amazonas (3,5 %), Arauca (3,4 % ) y Risaralda (3,4 %). El Quindío se ubicó en el puesto 27, con un 0,6 %.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES