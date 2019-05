En 13 días Carrasco dejará de recibir basuras de Girón y Floridablanca

La Alcaldía de Bucaramanga definió al 31 de mayo como fecha límite para que los vecinos municipios de Girón y Floridablanca entreguen los recursos para el plan de desmantelamiento del relleno sanitario El Carrasco.

De no cumplir con el pago, las poblaciones no contarían con el sitio para disponer allí sus residuos.



La decisión se conoció después de que el alcalde, Rodolfo Hernández, -hoy supendido- enviara una carta al Juez 15 Administrativo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a los alcaldes del área metropolitana notificando que la Empresa de Aseo (Emab) dejará de recibir los residuos de los municipios mencionados si no pagan los siete mil millones de pesos por concepto del desmantelamiento del relleno sanitario.



La situación generó una reunión extraordinaria para discutir este tema.



“Bucaramanga y la Emab fueron muy claros en que sí los municipios quieren seguir disponiendo residuos en el marco del plan de cierre, tienen que girar los recursos. Bucaramanga ya giró el 100% de los recursos, Piedecuesta aportó un certificado parcial, es decir, no todos los recursos pero dijo que en agosto aportaba la otra parte. Floridablanca y Girón aportaron dudas y nos dieron unos días para resolverlas y nosotros accedimos y el lunes vamos a presentarles los estudios y soportes del proyecto y tienen hasta el 31 de mayo para adherirse al convenio”, informó Manuel Francisco Azuero, alcalde encargado de Bucaramanga.

Bucaramanga y la Emab fueron muy claros en que sí los municipios quieren seguir disponiendo residuos en el marco del plan de cierre, tienen que girar los recursos.

Si el primero de junio la alcaldía no ha recibido los recursos, estos municipios deberán activar sus planes de contingencia, aseguró Azuero.



El próximo lunes habrá otra mesa técnica donde expondrán los estudios del convenio que hicieron con la UIS para buscar el nuevo sitio de disposición final de basuras y despejar dudas planteadas.



