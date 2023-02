En crisis se podrían declarar las empresas de transporte de carga y pasajeros en Nariño, por el impacto negativo causado por el deslizamiento de tierra, en la vía Panamericana, que el próximo 9 de marzo completará dos meses.

De los más de 1,6 billones de pesos que la economía de solo Nariño ha perdido por esta grave emergencia, el sector transporte habría dejado de percibir alrededor de 50.000 millones de pesos.



Las empresas que transportan pasajeros reportan una disminución del 73 por ciento en los despachos de vehículos en el trayecto comprendido entre Pasto y Popayán con respecto al año anterior, mientras las de carga una reducción de hasta el 70 por ciento en cuanto a la movilidad de mercancías varias.



Solamente, la Terminal de Transportes de Pasto reportó una disminución en sus ingresos del 31 por ciento, teniendo en cuenta la parálisis de más de 300 automotores pertenecientes a cerca de 30 empresas que generan alrededor de 7.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos.



Su gerente, Andrés Zambrano, presentó un balance muy desalentador sobre las operaciones de las distintas empresas de transporte en los dos primeros meses del año 2023, cuando desde la terminal se despacharon únicamente 1.387 vehículos con destino a las ciudades de Ipiales, Popayán, Cali, Bogotá y Medellín.



Para los mismos meses del año 2022 en las mismas rutas se habían despachado 5.284 buses de las diferentes empresas.



Según el funcionario, “los transportadores hablaron de pérdidas cercanas a los 12.000 millones de pesos, eso nadie lo podrá recuperar”.



“No solo no recibimos ingresos, sino que tuvimos que generar unas grandes pérdidas por las devoluciones de pasajes”, indicó con gran preocupación, el subgerente de la empresa Transipiales, Luis Fernando Gámez, quien agregó que ahora los gastos no compensan con los ingresos.



Su nerviosismo y escepticismo no los pudo ocultar cuando advirtió: “Ya es un segundo mes que tendremos que afrontar el pago de salarios y de las nóminas, pero los ingresos ya no aguantan”.



Un informe de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) reveló que mientras en Nariño se contabilizan 12.00 camiones, un total de 1.200 tractomulas están inmovilizadas porque las vías alternas habilitadas entre Pasto y Popayán se han visto afectadas, por una parte, por los constantes cierres viales y, de otro lado, por el fuerte invierno registrado en Rosas (Cauca).



Eso ocurrió esta semana en la vía alterna El Bordo, Depresión, La Sierra y Rosas, por lo que empresas como Transipiales se vieron en la obligación de adoptar medidas muy drásticas.



“Nos toco devolver a los pasajeros y devolver los vehículos a Pasto y eso nos genera muchos traumas”, indicó Gámez.



Además, más de 20.000 toneladas de carga se encuentran represadas entre los dos extremos del derrumbe, cuando solo en noviembre del año anterior se presentaron 4.406 viajes entre los dos departamentos.



Los productos perecederos que tradicionalmente en mayor escala se movilizan son el maíz, azúcar, papa y aceite de soya, al igual que otra clase de mercancías como cemento, hierro, gasolina, gas y oxígeno.



Un informe de la Cámara de Comercio de Pasto sobre el impacto económico que genera la actual emergencia en Nariño, reveló que solo el gremio camionero reportó 20.000 millones de pesos diarios en pérdidas, a nivel interdepartamental los despachos de buses registran una disminución del 41 por ciento comparado con el año 2022 y que a nivel financiero la Terminal de Transportes de Pasto tiene una disminución de ingresos del 31 por ciento.



La misma entidad propone el mejoramiento de la infraestructura vial del departamento, con la ejecución de los proyectos de la doble calzada Pasto y Popayán y la culminación de la variante de San Francisco a Mocoa.



Y si los gremios económicos consideraron que las pérdidas económicas de la región ascienden a 1,6 billones de pesos por causa de la emergencia, eso significa que la cifra es mayor al presupuesto de ingresos y gastos de la Gobernación de Nariño de la vigencia fiscal 2023, el cual fue establecido en la suma de 1,3 billones de pesos.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO