Empresa que construyó Portal de la Villa habló de causas del derrumbe

Un mes después de que un deslizamiento cayó sobre la variante La Romelia - El Pollo, en Pereira, sepultando a cuatro personas y dejando un conjunto residencial en la ‘corona’ del derrumbe, la empresa que construyó el Portal de la Villa volvió a referirse al asunto.

Gerenciar les envió una carta al Consejo de Administración y a los propietarios de las casas del Portal de la Villa en la que expresan “el ánimo decidido y sincero en formar parte de una solución que permita mitigar de la mejor manera todo lo acaecido”.



Como se recordará, a todos los habitantes de Portal de la Villa se les dio la orden de evacuación del conjunto debido a la inestabilidad de la montaña sobre el cual fue construido hace 14 años. Sin embargo, dos manzanas de casas, las que quedaron al borde de un abismo después del deslizamiento, fueron declaradas en pérdida total.



La orden de evacuación, según el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, se mantiene.



A diferencia de un primer y lacónico comunicado que difundió Gerenciar pocos días después de la emergencia, en la carta dirigida a los propietarios aludió a las causas del deslizamiento.



“Somos respetuosos de la institucionalidad y a sabiendas de que se ha conformado un grupo de profesionales y especialistas, geólogos, ingenieros, entre otros, encargados de los estudios necesarios para determinar tanto las acciones de mitigación como las relativas a la causalidad, atribuidas en principio a fuerza mayor, ola invernal sin precedentes, acumulación de agua, etc, etc, estamos a la espera de los estudios y conclusiones que dicho análisis arrojen, a fin, de como dijimos antes, actuar en consecuencia”.



Los estudios no se han iniciado porque no se han terminado las obras para garantizar la seguridad de los geólogos e ingenieros que ingresarán al terreno.

La teoría de la Ministra

No obstante, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha sido la única funcionaria que ha lanzado una hipótesis acerca de las causas del deslizamiento.



En una entrevista al noticiero CM&, días después de la tragedia, Orozco afirmó que “después de que la carretera (la variante La Romelia - El Pollo) está hecha, que está hecha hace tiempo, decidieron autorizar hace unos años, arriba, un conjunto de casas (el Portal de la Villa) sobre un relleno que hicieron sobre la vía”.



La Ministra agregó que “el problema y el riesgo está sobre una intervención que no tuvo en cuenta el manejo ambiental de la montaña” y que “es un tema de ordenamiento territorial, no es posible que se ponga una carretera en riesgo por autorizar un relleno, para autorizar un conjunto de casas”.



En la parte final de la misiva Gerenciar señala que es “una empresa seria, responsable, profesional y honesta, con 30 años de actividad, más de 12 mil unidades de vivienda construidas, absolutamente rigurosa y cumplidora de los términos de ley y normativos, y con la excepción de hacer las cosas bien. Portal de la Villa no fue la excepción en cuanto a esta rigurosidad que llevamos en nuestro ADN.



Hoy, a las 11 a.m., los propietarios y residentes de Portal de la Villa realizarán un plantón en frente de la urbanización para reclamar por la incertidumbre en que están, ya que no saben si podrán regresar a sus casas o no y en la mayoría de los bancos les siguen cobrando los créditos.