Empresa de pulpas manizaleña representará a Colombia en Sudáfrica

Dos emprendedores manizaleños son los creadores de Helppo, una empresa que fabrica bases de limonada y pulpas de fruta para hogares, restaurantes e industrias. Con esta idea de negocio, Daniel Vélez Ríos y Manuela Noreña Galeano, representarán a Colombia en el Best Studentpreneur 20 Award, que se realizará en abril próximo en Sudáfrica.

Los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales compitieron con centenares de emprendedores colombianos en el Premio Global al Estudiante Emprendedor, GSEA (por sus siglas en inglés) que se realizó en diciembre pasado. Allí se presentaron ante un jurado de empresarios de todos los sectores e –incluso- un Shark Tank, casa emprendedores internacional, y fueron los elegidos.



“Nunca trabajamos pensado en un premio, sino en formar empresa. Ahora representar a Colombia es un reto, porque creemos que merece ser mostrado como un país de gente echada para adelante que tiene buenas ideas con las que se puede impactar también socialmente”, expresó Vélez Ríos, cofundador de la empresa.



Participar de esta competencia mundial, en la que se enfrentarán a emprendedores de 50 países, representa para ellos promoción internacional, acceso a una red mundial de 14.000 emprendedores y recibir 25.000 dólares en efectivo para ser invertidos en sus negocios.



“Vamos con toda la esperanza de ganar, pero más allá de eso, de aprender, conocer a empresarios de todo el mundo para empezar a fortalecer lazos con otros países y, en un futuro, pensar en otros mercados no solo para nuestra empresa, sino para las de otros colombianos”, anotó Vélez.



Esta empresa de pulpas de frutas, que iniciaron sus creadores cuando no tenían aún la mayoría de edad, pasó de producir 300 productos semanales en su primer año de creación, a cuatro toneladas semanales cinco años después. Hoy ya tiene mercados en 11 ciudades, dos plantas de producción y 17 empleados.



“De Helppo no ha quedado mucha plata, pero tampoco ha faltado, ver a la gente que trabaja con nosotros felices porque tiene un empleo estable, con condiciones legales, también ayudar de cierta manera a los productores, nos recompensa y nos llena orgullo”, añadió Vélez.



Helppo, además de brindar empleo a madres cabeza de hogar, compra sus materias primas a pequeños agricultores de diversas zonas del país y les enseña a ser pequeños emprendedores, por lo que esperan obtener grandes aprendizajes que permitan, no solo hacer crecer el negocio, sino también a quienes directa o indirectamente hacen parte de él.



Laura Usma Cardona

Para El Tiempo Manizales