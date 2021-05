Denuncian que a perra le dieron vidrio molido en Riohacha

La empresa operadora del servicio de aseo en Riohacha denunció el asesinato con vidrio molido de ‘Alaska’, una perra que estaba siendo adiestrada para prestar un servicio a la comunidad controlando las aves de carroña en el relleno sanitario.

(Lea también: Falleció en Barranquilla mamá de la ministra de las TIC Karen Abudinen)

La perra pastor belga, de un año de edad, falleció el pasado 25 de mayo, pese al esfuerzo de su entrenador y cuidador y de un grupo de veterinarios, quienes la atendieron durante cinco días.



“Desconocidos le suministraron vidrio molido, lo ingirió luego de varias horas sin poder recibir alimento, ni hidratación debido al bloqueo por parte de comunidades aledañas en el sitio desde el 18 de mayo”, denunció Mauricio Muriel, gerente de Interaseo.



Muriel indicó que se trata de un cruel acto de tortura y muerte contra un miembro de su organización.



El animal, de un costo incalculable debido a las destrezas y habilidades desarrolladas, había sido escogida como la ‘perra tutora’.

Según la exploración clínica, los resultados de laboratorio y el examen post mortem del animal, realizado por la veterinaria Animal Vet, se sospecha que ingirió algún tipo de alimento con vidrio molido.



“Se presume que la mascota ingirió sustancia corrosiva, lacerante o tóxico que desencadenó daños irreparables en la mucosa gástrica e intestinal y que por dichas lesiones causó una hemorragia severa y paro cardiaco”, revela el informe.



La empresa no tiene claro lo que pudo haber pasado con el animal, por lo que pide a la fiscalía que investigue y esclarezca el caso.



Las comunidades indígenas wayuu aledañas protestan contra la Alcaldía de Riohacha para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.

Aspecto del relleno. Foto: Corpoguajira

(Le puede interesar: Jornada de violencia en Cali en protestas: 7 muertos y 36 heridos)

Otros animales en riesgo

El bloqueo restringe el paso para las acciones cotidianas de unos 13 animales tipo moloso, que como Alaska están siendo entrenados para espantar y no para atacar, ya que permanecen con el bozal.



La preocupación ahora es la suerte que pueden correr, debido a no pueden salir de sus perreras y los manifestantes no se atreven a sacarlos por temor a un accidente.



Advierten que están en riesgo de presentar estrés, lo que les generaría problemas mentales y físicos, por lo que piden a los líderes del bloqueo que los dejen ingresar.



“Esto representa maltrato animal y es nuestro clamor. No tienen movilidad”, dijo Muriel.



Sobre el caso han notificado en búsqueda de solución a la Alcaldía, Policía ambiental, ambientalistas, entre otras entidades.

Perros adiestrados para el control de aves

A raíz de un requerimiento de Corpoguajira, desde hace cuatro meses, la empresa inició el proyecto de adiestramiento de 14 perros, con el propósito de ejercer un mayor control en el manejo de las aves que llegan al sitio y comunidades vecinas.



“Al final, lo que estos animales están haciendo un beneficio para las comunidades aledañas, porque al desarrollarse en un 100 por ciento, eliminaría la presencia de esos animales”, sostuvo el funcionario.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

