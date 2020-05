Las historias de Martín Murillo y su 'Carreta Literaria' en la web

Martín Murillo se reinventó. Uno de los promotores de lectura más importantes del país, que recorre pueblos y ciudades con su ya famosa 'Carreta Literaria', ahora lleva la magia de la lectura a miles de niños, en tiempos de pandemia, a través de sus redes sociales.

“En momentos en que la humanidad pasa por una crisis que no estaba en ninguna agenda, ni de organismo oficial ni privado, todos los ciudadanos nos enfrentamos y asumimos esta realidad atípica en el planeta”, relata Martín que juiciosamente lee cuentos maravillosos, todos los días, por las redes sociales y hace entrevistas a personajes de la cultura a través de su cuenta de Instagram.

“La Carreta Literaria sigue llevando la cultura, pero ahora de manera virtual. Todos los días leo cuentos, en video, hago dos o tres en vivo y participo en charlas por zoom. También mando cuentos y lecturas por WhatsApp a maestros, para que lo compartan con sus niños”, relata un muy apasionado Martín Murillo, que cuenta con más de 1.800 libros, en su casa - laboratorio del tradicional barrio Torices. Todos sus textos cuentan con derechos de autor.

“Desde que inició la pandemia he leído 79 cuentos, y mientras esta cuarentena continúe, yo seguiré con la carreta virtual”, sostiene.



De hecho su trabajo aumentó: las llamadas de profesores de pueblos y otros gestores culturales no paran, en busca de un sabio consejo.



“Hoy nos vemos obligados a estar en cuarentena, en casa, para enfrentar este enemigo de tamaño microscópico, pero de una letalidad total: el Covid- 19”, recuerda Murillo, que este año celebra 13 años de promoción de lectura y del proyecto cultural 'La Carreta Literaria', con la cual ha recorrido la región que él llama 'El Bolívar profundo': regiones apartadas, golpeadas por el conflicto armado y olvidas por el estado.



En sus videos y lecturas, a través de las redes sociales, este trotamundos de la cultura dedica sus cuentos a niños y profesores que luchan por la educación en lugares recónditos, donde es difícil la conexión a Internet.



“En las redes sociales encontré una alternativa de lectura en esta etapa en la que no puedo salir con mi Carreta Literaria a buscar lectores en plazas y parques de la ciudad; ni llevar a pueblos alejados el hermoso placer de las letras”, señala.

Reflexiones en cuarentena de un lector apasionado

Desde la tranquilidad de su hogar en la Ciudad Heroica, Murillo hace un alto en el camino y recuerda que con su carreta repleta de libros llegó a cinco países como embajador de la cultura colombiana, y que su obra ha sido celebrada por grandes escritores y personalidades como los nobel Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa o el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.



“Además de estar en contacto con los lectores, profesores y patrocinadores del proyecto, el resto de mi tiempo lo divido entre mantener limpio el apto donde vivo, cocinó, y saco a Remedios y Rebeca a dar una vuelta: dos perritas que adopté hace algún tiempo”, dice Martín Murillo, nacido en Quibdó, en el departamento del Chocó, hace 52 años, y quien se define como un promotor de lectura, lector apasionado, pero ante todo es un viajero irreductible.



Recuerda que el año pasado visitó más de 70 puntos de Bolívar, entre veredas y corregimientos, y en las comunidades más necesitadas entregó morrales y más de 250 cuadernos.

“Estos tres meses han sido diferentes para todos, el tiempo libre lo dedico a leer para luego compartir con los seguidores en las redes. También escucho música: salsa y boleros. Y sigo al pie de la letra todas las indicaciones que dan las autoridades Distritales porque en este momento todos nos quedemos en la casa”, sostiene.



Recorrer los caminos y ríos de Bolívar, y otras regiones de Colombia, le ha ayudado a conocer la psicología de los niños, una herramienta que hoy aprovecha para las lecturas en internet.



“Seguiré leyendo todos los días un cuento en voz alta para niños de 0 a 99 años. Una recomendación: quedémonos en casa y así ayudamos todos a ganarle la partida a esta pandemia. ¡Yo Me Quedo En Casa, el coronavirus no es Carreta!”.







