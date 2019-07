El emprendimiento que está cambiando vidas de migrantes en la frontera

Erickson Raúl Durán es un venezolano, de 30 años, que hace unos meses vivía en la población de Pregonero, del Estado Táchira (Venezuela) con un sueldo mensual de 700 bolívares, equivalente para ese entonces a 20.000 pesos colombianos.



Él trabajaba importando desde China maquinaria para una ferretería de San Cristóbal, pero la crisis económica del vecino país asfixió este intercambio comercial, aniquiló su famélico salario y lo dejó prácticamente por fuera del negocio.

En su afán de conseguir ingresos para mantener a sus padres y sus dos hermanos, Erickson llegó a Colombia y se radicó en el municipio de Villa de Rosario (Norte de Santander), que con el paso del tiempo se convirtió en la tierra fértil para sus sueños de microempresario.

Actualmente, él está vinculado al proyecto Frontera de Oportunidades, una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y Fundación Hablemos Norte de Santander que ofrece una atención integral y garantiza la generación de alternativas sostenibles para la población migrante en la frontera con Venezuela.



En el marco de este esquema de fortalecimiento empresarial, el joven migrante ha consolidado la creación de dos unidades de negocios, que se llaman Bambú Burguer y Cier Marroquinería: el primero dedicado a la venta de comidas rápidas y el segundo, a la confección de bolsos y artesanías.

Además de tener un restaurante de comidas rápidas, Erickson Duarte confeccione bolsos y artesanías. Foto: Cortesía de Erickson Raúl Duarte

Y como si esto fuera poco, en sus tiempos libres, este ciudadano venezolano, nacionalizado en Colombia, estudia contaduría en el Sena y afina los últimos detalles de otro proyecto de emprendimiento.



“El mayor detonante de mi salida fue poder ayudar a mi familia y que sostenerme en Venezuela era muy difícil, porque el sueldo no alcanzaba y porque no se conseguía alimentos. Un familiar fue a donde yo estaba y me alentó a venirme. Al principio fue difícil, pero ya ahorita estoy un poco más acoplado con muchas proyecciones en mente”, precisó este gastrónomo de profesión.



Las dos unidades de negocio integran el plan piloto de este programa de emprendimiento, cuya primera fase arrancó en julio de 2018 y culminó a mitad de este año. Durante este tiempo, se gestaron 15 unidades productivas y se generaron 102 empleos, entre venezolanos, colombovenezolanos y colombianos retornados.

Esta plataforma de ayuda, en la que convergen 24 actores de sectores económicos, entes territoriales, delegados del Gobierno Nacional y organismos multilaterales, apunta también sus esfuerzos a conformar unas redes ciudadanos de acogida, con énfasis en la prevención de violencia contra las mujeres.



“Esto es un proyecto de recuperación temprana, que quiere decir que busca medios de vida en territorio fronterizo. Arrancó como piloto y uno de sus resultados es lograr una alianza de desarrollo sostenible para articular bienes y servicios en función de las oportunidades económicas para estos ciudadanos”, explicó Francisco Javier Cuadros, coordinador de la Fundación Hablemos.



En el ensayo, el resto de los beneficiarios desarrollaron ideas productivas en sectores como el de las confecciones, alimentos y calzado.



La segunda fase de esta iniciativa se extenderá hasta finales de este año y contempla como objetivo profundizar estos entornos empresariales a través de desembolso de capital semilla, gestionado por la cooperación internacional y otorgada de acuerdo con la programación y las necesidades de cada negocio.



