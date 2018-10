Empleados de hospital La Misericordia siguen reclamando sus pagos

Desde las 8 a.m. de este martes, más de 200 empleados del hospital La Misericordia de Calarcá, se reunieron a las afueras de la Gobernación del Quindío con carteles y pancartas donde piden que les cancelen sus salarios. Desde hace cuatro meses la E.S.E. no les ha cancelado estos dineros a enfermeras, médicos, administrativos, entre otros.

El médico general Jairo Alberto Moreno señaló que este hospital se encuentra en una situación crítica pues el presupuesto de este año se terminó en septiembre. “A los empleados de contrato se les están adeudando 4 meses de salarios y a los empleados de planta les deben dos meses, y no se ven visos de solución. Hace dos meses hubo una reunión en la Asamblea departamental y se dijo que iban a girar unos recursos para ayudarnos en esta crisis, han pasado dos meses y no han hecho absolutamente nada”.



Cabe recordar que hace dos meses, los empleados del hospital también estuvieron en asamblea permanente y realizaron varios plantones en Calarcá y Armenia. Las EPS le adeudan unos 9.000 millones de pesos al centro asistencial y a su vez, éste le debe más de 3 mil millones de pesos a una empresa temporal que contrata a unos 300 empleados que trabajan en La Misericordia.



El gerente del hospital, Leonardo Quiceno confirmó el atraso en el pago. “Tuvimos una reunión en la Gobernación, pero esa adición de recursos se daría solo hasta dentro de 15 o 20 días por tramites de la ordenanza en la Asamblea y después de que aprueben hay unos días para que desembolse, y eso es preocupante porque mientras tanto no cuento con más recursos para pagarles a mis funcionarios. La situación de los trabajadores de la salud es muy grave”.



Por su parte el secretario de Salud del Quindío, Cesar Rincón, señaló que “estamos al día con La Misericordia. Como gobierno departamental no tenemos deuda con el hospital, lo que les vamos a transferir es teniendo en cuenta el principio de complementariedad que permite la ley.



El hospital factura unos 1.200 millones de pesos mensuales en los servicios que presta pero solo les pagan 500 millones, no obstante los gastos de la E.S.E son de al menos unos mil millones de pesos al mes.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO