Empeñó sus acordeones para sepultar a su mamá

Con un nudo en la garganta y con los ojos humedecidos, Nataly Patiño, una de las acordeoneras que participó en la reciente versión 53 del Festival Vallenato, empeñó sus dos acordeones para costear los servicios sanitarios y funerarios de su mamá Karina Amarís, quien falleció el pasado viernes en Valledupar.



“El primer acordeón lo empeñé para pagar los servicios de salud de mi mamá ya que era la única persona con la que ella contaba. El otro, para reunir los cinco millones de pesos para costear los gastos de la funeraria. En diez días tengo que buscar la plata para poder recuperarlos”, precisó Patiño.

La mamá de Nataly venía padeciendo un cáncer de seno y estuvo internada varias semanas en un centro hospitalario de Valledupar.



“Ella me animó para que participara en el festival ya que mi ilusión era ganar, y de esta manera dedicarle el triunfo”, relata la acordeonera.



Siguiendo los anhelos de su corazón, Nataly continuó adelante con sus aspiraciones de hacerse el título de reina mayor del acordeón y pasó la primera ronda de la competencia.



“Le envié varios videos de mi presentación del pasado jueves y me dijo: 'Dios es grande, hija te amo, estamos orgullosos de ti'.



A la una de la tarde del día siguiente me avisan que estaba mal, fui a verla, en medio de su agonía la abracé fuerte, me costaba creer que ya no la vería más”, sostiene entre lágrimas.

(Además, lo invitamos a leer: Intervinieron diez fiestas sobre yates en bahía de Cholón, Cartagena)

La mamá de Nataly, venía padeciendo un cáncer de seno y estuvo internada varias semanas en un centro hospitalario de Valledupar. Foto: archivo particular

Tocó en medio del dolor por la partida de su madre

En la noche del viernes anterior, Nataly continuó su participación en la segunda ronda. Con los ojos hinchados, sacó fuerzas, le rindió un tributo a su mamá con las notas de su acordeón donde interpretó la puya 'Comenzó el festival' y el son 'El Derecho de las mujeres', ambos temas de su autoría, ocupando el segundo lugar en la final del concurso de acordeoneras mayores.



“Me he puesto a pensar y no he podido comprender/ a dónde va el mundo que lo quieren acabar/ ya no se respeta el derecho de la mujer/ porque en lo que hace siempre hay desigualdad/ y se les olvida de quién les regaló el ser es una mujer que viene a ser tu mamá”.

(También lo invitamos a leer: El trabajo que espera a los nuevos operadores de energía en la Costa)

Algunos músicos amigos se han reportado y me están ayudando, entre ellas Yeimi Arrieta Ramos, la actual ganadora del concurso de acordeonera mayor del festival vallenato FACEBOOK

TWITTER

La acordeonera Vallenata Nataly Patiño, galardonada en varias oportunidades, empeñó sus dos acordeones para suplir los costos de los funerales de su madre. @ELTIEMPO @ColombiaET @mincultura pic.twitter.com/wxULn2JTWU — John (@PilotodeCometas) October 5, 2020

“Este es un son que compuse como homenaje a las mujeres que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Al tocar sentí ganas de retirarme, no podía creer que mi mamá hubiera fallecido, apenas tenía 38 años”, relata la joven de 20 años.



Nataly Patiño nació en Valledupar, y aprendió a tocar el acordeón desde los siete años de edad.



“Mi padre Wilmar Patiño es acordeonero, y me enseñó tocar este instrumento”, Subraya.



En el 2007, se impuso frente a los otros cuatro finalistas del Concurso de Acordeoneros Infantiles del 40º Festival de la Leyenda Vallenata, obteniendo la primera corona que en este festival se haya otorgado a una mujer.



A partir de allí, se ha sentido orgullosa al demostrar que las mujeres también pueden ser intérpretes de este género y sus diferentes aires.

Este es un son que compuse como homenaje a las mujeres que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Al tocar sentí ganas de retirarme, no podía creer que mi mamá hubiera fallecido... FACEBOOK

TWITTER

Su vida artística se desenvuelve entre festivales de la región y pertenece a la agrupación Sin Daños a Terceros, del productor Freddy Patiño.Su talento y capacidad para tocar el acordeón la llevó a coronarse como reina vallenata del Primer Festival Femenino realizado en el 2016 por la fundación Cacique Tayrona. Dos años después se llevó el primer lugar en la modalidad ‘Reyes completos’, en la versión XXX del Festival Pedazo de Acordeón de El Paso (Cesar).

Me he puesto a pensar y no he podido comprender/ a dónde va el mundo que lo quieren acabar/ ya no se respeta el derecho de la mujer/ porque en lo que hace siempre hay desigualdad... FACEBOOK

TWITTER

Llamado a la solidaridad

Tras las circunstancias dolorosas por las que atraviesa Nataly Patiño en este momento, sus familiares y amigos hacen un llamado a sus seguidores y a la comunidad para que le ayuden a recuperar sus instrumentos.



“Algunos músicos amigos míos se han reportado y me están ayudando, entre ellas Yeimi Arrieta Ramos, la actual ganadora del concurso de acordeonera mayor del festival vallenato”, recalcó Patiño.



La joven suministró su número de teléfono 310 7389594, para que las personas interesadas en ayudarla puedan contactarla.

Más noticias en Colombia

Giro inesperado en el estado de salud de Raimundo Angulo

¡Hay un nuevo multimillonario en Colombia!: cayó el Baloto Revancha

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledura