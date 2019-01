Emotiva despedida de Falcao a su padre Radamel en Santa Marta

El futbolista Falcao García se desplazó a Santa Marta este sábado por la mañana para asistir al sepelio de su papá, el también jugador Radamel García King, quien falleció el miércoles en la noche, luego de sufrir un desmayo mientras jugaba tenis.

La estrella del Mónaco, de Francia, llegó temprano a la capital del Magdalena procedente de Bogotá en vuelo chárter y se instaló en el hotel Irotama en compañía de su esposa Lorelei Taron.



A las 11 de la mañana arribó al cementerio Jardines de Paz, para reencontrarse con su familia y acompañar a su papá a su última morada.



Vestido de smoking negro y de la mano de su pareja se dirigió a la sala de velación, donde reposaban los restos mortales de Radamel, su padre.



Falcao tuvo que ser trasladado por un fuerte esquema de seguridad, debido a que en el cementerio estuvo esperado por una multitud de personas que buscaban conocer a su ídolo y expresarle su solidaridad.



En el camino, el delantero de la Selección Colombia solo levantó su cabeza para expresar la palabra "gracias" de manera reiterada. Al llegar a la sala donde se encontraba su papá, la Policía cerró el lugar e impidió que aquellos ajenos al círculo familiar pudieran ingresar.

El momento más emotivo, fue al llegar donde su abuela Denis King, mamá de Radamel García. Mientras se refugiaba en ella, el jugador no pudo contener más las lágrimas. FACEBOOK

TWITTER

Ya estando en un espacio más privado, Falcao se abrazó con cada uno de sus familiares, muchos de los cuales no veía desde niño.



El momento más emotivo, fue al llegar donde su abuela Denis King, mamá de Radamel García. Mientras se refugiaba en ella, el jugador no pudo contener más las lágrimas y dejó salir todo el dolor que sentía.



Finalmente, Falcao se dirigió al féretro donde reposaban los restos mortales de su padre, lo miró fijamente y se mantuvo en silencio, quizás recordando cada uno de los instantes que vivió a su lado y agradeciéndole el amor incondicional que siempre le demostró.



Su esposa Lorelei Taron también se mostró bastante afectada por lo sucedido. La modelo y cantante, no se le despegó ni un momento al futbolista quien durante el resto de la mañana se dedicó a conversar con la familia para conocer mayores detalles sobre el fallecimiento de su papá.



Falcao no salió de la sala de velación ni siquiera para ir almorzar. Desde su llegada se mantuvo siempre a un costado del ataúd a la espera de la eucaristía y sepelio que tendrá lugar a las 4:30 de la tarde.



Por Roger Urieles

Para El Tiempo