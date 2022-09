Este lunes falleció, a los 66 años, Emiro Manuel Lago Martínez, compositor de la canción ‘La Enganchá’, que grabó Diomedes Díaz con Álvaro López y que fue incluida en el trabajo ‘Listo Pa la Foto’, ganador del Grammy Latino en 2010.



(Lea también: El joven cantante vallenato que murió tras sufrir grave accidente en Boyacá)



‘Mime’, como era conocido, había salido de su casa, ubicada en el corregimiento de Curazao, hacia Valledupar, pero debía llegar primero al corregimiento de La Junta, a la casa de Rosa Elvira Díaz, la hija mayor de Diomedes, a regar unas matas como acostumbraba hacerlo.

Pero algo le pasó, no llegó a Valledupar, por lo que su familia y sus amigos comenzaron a buscarlo, hasta que la noticia llegó a oídos de Rosa Elvira, quien vive en San Juan del Cesar y le pidió al periodista y líder comunal, Libardo López, que lo buscara en su casa.



Allí fue encontrado a eso de las 4 p. m. de este lunes, 24 horas después. Estaba tirado en el piso con la mitad del cuerpo dentro de un baño y la otra afuera, como queriendo ingresar. Al parecer, sufrió una trombosis.



De inmediato, fue trasladado a una clínica en el municipio de San Juan del Cesar, donde murió pasadas las 8:30 p. m.



“Era muy humilde y Emiro no fue capaz de desprenderse de esa humildad de familia para proyectarse como compositor, habiendo tenido alguna experiencia de grabación”, señala López.

Por su parte, Rosa Elvira asegura que ‘Mime’ era de su confianza y se quedaba cuidando su casa, en la que vivió Diomedes con su mamá y que ha sido convertida en una Casa Galería, con varias fotos y objetos de recuerdo.



“Él acostumbraba a llegar a las 10 de la mañana, que era cuando llegaba el agua a ese sector. Su hija me llamó el lunes que si sabía algo de él y fue sorpresa para mí, ya que nunca había pasado eso, pero se perdió mucho tiempo buscándolo, porque supuestamente había viajado a Valledupar”, sostiene.



Explica que ha sido algo muy fuerte. “A parte del dolor, la pena, se hubiera podido hacer algo mientras él agonizaba, me está doliendo mucho el alma, porque era una persona de nuestros afectos”, afirma Díaz.



Relata que a 'Mime' le gustaba mucho estar allá y, siempre que llegaban los turistas, él estaba por el patio limpiando u organizando algo “y cuando yo pasaba en el conversatorio lo agarraba de sorpresa y contaba las anécdotas de él y me miraba sorprendido y se sonreía conmigo”.

Las otras composiciones de 'Mime'

Muchos años antes de ‘La Enganchá’, Diomedes le había grabado junto con el acordeonero ‘El Debe’ López la canción 'Mi Cariño', en el álbum 'La ventana marroncita'.



(Además: El pueblo del Cesar donde estarían profanando tumbas para rituales satánicos)



'Mime' nació en el corregimiento de La Junta el 7 de mayo de 1956, era hijo del acordeonero, compositor y cantante Casimiro Manuel Lago Gutiérrez y Delfina Isabel Martínez Vega, de cuya unión nacieron 11 hijos.



Era hermano del cantante de música vallenata, Ricaurte ‘El Kate’ Martínez, quien grabó con el acordeonero Emilio Oviedo el trabajo discográfico ‘El Vencedor’.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

