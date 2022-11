En el departamento de Bolívar hay 38.800 familias afectadas por la ola invernal más extensa de los últimos años, que incluso ya superó el trágico paso de las lluvias por esta región en el 2010.



“Magangué, tanto la cabecera con el punto crítico de Girardot y la población rural que, está totalmente inundado en un 70 por ciento. Hoy tenemos más afectaciones y daños causados en Mompox y el Brazo de Loba (Barranco, Hatillo y el Peñón), por la elevación de los niveles de agua que en el 2010. Y el 2010 fue el más alto de la historia”, explica José Ricaurte Gómez, director departamental la gestión de riesgos y desastres de Bolívar.



Esta ola invernal arrancó desde el mes de abril, se pegaron la primera y segunda ola y hay dolor

Hay 120 familias reubicadas porque lo perdieron todo.



8.769 casas con daños y pérdidas pero que se pueden recuperar y volver a ser habitables.



Solo faltan dos municipios por declarar la calamidad pública. Informa la Gobernación de Bolívar.



“Esta ola invernal arrancó desde el mes de abril, se pegaron la primera y segunda ola y tenemos esta tragedia”, señala el funcionario.



“Los puntos neurálgicos nuestros son muchos, por la vulnerabilidad del departamento y los afluentes más importantes que lo surcan: Canal del Dique que recoge todo lo del Magdalena y Cauca juntos. Bolívar recibe al Magdalena, el final del Río Cauca y el final del San Jorge, y el río Nechí, este último con la sedimentación y contaminantes de la minería ilegal cordillera arriba. Igual ocurre más al norte del departamento: entre Magangué y el Canal del Dique es un tramo muy fuerte porque recoge la sedimentación que llega al canal del dique”, explica.

Afectaciones en el departamento

por temporada huracanes y de lluvias

Inundaciones en la Mojana Foto: cortesía Hernando Cuello.

Un total 39 municipios afectados por Inundaciones y remosión en masa



Hay 36 municipios que presentan inundaciones en centro poblados y rurales.



Los municipios más afectados en sus vías de comunicación son 15:



Santa Catalina, afectaciones vía Loma Arena Cordialidad Ruta 90.



Villanueva, en la vía San Estanislao kilómetro 1, Transversal Montes de María.



El Carmen de Bolívar: en la Transversal Montes de Maria.



Barranco de Loba: afectaciones en el corregimiento Pueblito

Mejia - Altos del Rosario/ Via Montecristo - Puerto Venecia.



Achí: afectaciones en Venecia yTiquisio



En Arjona en el corregimiento Puerto Badel - Rocha.



En san jacinto del Cauca: Vía del Municipio a Nechí (Antioquia) y vía del municipio a Porton (Sucre).



San Jacinto, norte de Bolívar): vía hacia el Corregimiento San Cristobal.



Carmen de Bolívar, en vía de Camaroncinto/Floral -

Santo Domingo de Mesa.



María la Baja: Vía a Mampujan.



Arenal del Sur: vía del puerto a la cabecera municipal.



Mahates: Vía de Singo.



Arroyohondo: en la vía al Bongo - Monroy / Via

Hato Viejo - Pilón.



Margarita: vía al Corregimiento Causado.



Esta región, además de inundaciones, presenta erosión, socavaciones de alcantarilla, deslizamientos, deterioro capa asfáltica, rasante en mal estado, deterioro en alas de los puentes y vigas de soportes, siendo estas las afectaciones más frecuentes, informa la Gobernación.

Amenaza de Hidroituango e Hidrosogamoso

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

“Si nos abren hidrosogamoso e Hidroituango inunda a la región. Todo el Macizo Colombiano desemboca en el departamento de Bolívar, el departamento más vulnerable de todo el país: todos sus municipios están inundados”.

“Hemos hecho un llamado solitario como departamento ante el eventual daño que se pueda generar por la puesta en marcha de las turbinas de Hidroituango, que afectaría a toda nuestra población del Cauca, hoy inundada y afectada por el rompimiento y chorro de Cara de Gato y la temporada de lluvias tan extensa que hemos sufrido”.



A esta región del país la golpea golpean lluvia, huracanes, precipitaciones tormentas eléctricas y la elevación de los mares, que afecta toda la zona norte del departamento.



“No es justo que no se les tenga en cuenta a todos en los procesos de evacuación que el Gobierno Nacional y La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo plantean porque el agua no hace selección de unos sí otros no, los afecta estando en el mismo afluente”.



Esta emergencia no la han mirado con el enfoque que es: vivimos en poblaciones que se asentaron a orillas de los ríos. Son comunidades anfibias e híbridas: viven de la pesca y agricultura.



Bolívar recibe toda la deforestación y explotación minera ilegal, que ni siquiera llega a Antioquia.

Ayudas del Gobierno

“El gobierno nuevo nos está entregando 15 mil mercados y ayudas humanitarias. Ya recibimos y entregamos mil en Barranco de Loba. Faltan 14 mil. También nos van a ayudar con maquinaria amarilla, atención para la población de la Mojana, Magangué, Achi y San Jacinto del Cauca.



El departamento está siendo interviniendo por intermedio de las administraciones municipales con maquinarias amarilla, mitigando para restablecer la movilidad y conectividad entre los centros poblados y sus corregimientos.



Se le has prestado asistencia técnica a los 44 municipios, y al Distrito se Mompox por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, y las secretarías de agricultura, infraestructura, de Salud y Desarrollo territorial.



Desde el departamento también trabajan con maquinaria amarilla para elevar el nivel de las estructuras de contención contra inundación. Han entregando más 40 mil sacos y 2.500 Bigbag a las alcaldías municipales.



Se han suministrado carro tanques y apoyo a acueductos con problemas en los puntos de captación por la cantidad de lodos que afectan las bombas.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas