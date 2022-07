El incremento de los niveles de las cuencas hidrográficas del Cesar sigue comportándose con fuerza tras las recientes precipitaciones que azotan a la región.



De acuerdo al reporte entregado por la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático, se han presentado emergencias en los municipios de Curumaní, Tamalameque y Astrea.



El sector más afectado es Guaymaral, corregimiento de Curumaní (centro del Cesar. Foto: Cortesía Alcaldía Curumaní.

El sector más afectado es Guaymaral, corregimiento de Curumaní (centro del Cesar), especialmente las veredas Chinela y Hojancha donde las lluvias torrenciales no dan tregua.



“Las lluvias que se presentan en el interior del país van a parar al río Magdalena incrementando los niveles de sus caudales y se descargan en la Ciénaga de Zapatosa la cual rodea a estas poblaciones “, explicó Henry Chacón, alcalde de Curumaní.



En estas zonas 50 familias campesinas se han visto afectadas por los daños en las viviendas, estragos en el sistema productivo de la región, donde los cultivos tradicionales se inundaron completamente.



Los intensos aguaceros también mantienen en pésimas condiciones las vías terciarias de Curumaní. En este momento se presenta obstrucción de los tramos rurales que impide el acceso de los campesinos a sus parcelas y al casco urbano de esta localidad.



“Tenemos un equipo valorando la situación en los tramos para intervenir las vías con maquinarias. Activamos la emergencia y requerimos apoyo con mercados, botas de caucho, toldillos, hamacas, repelentes y silo para ganado”, detalló Chacón.



A pesar de que en esta sección del Caribe Colombiano no se estiman riesgos por el avance de la tormenta tropical Two, se mantiene la alerta naranja en Valledupar ya que los volúmenes de lluvias pueden afectar a los sectores aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta.



Se recomienda especial atención al río Guatapurí, principal afluente de la capital del Cesar, a la altura de los corregimientos de Chemesquemena, donde el caudal puede alcanzar alturas hasta de un metro.



“Estamos atentas frente a cualquier avalancha, especialmente en la margen derecha del río Guatapurí donde habitan familias de barrios vulnerables. Seguimos con la etapa de alistamiento y estrategias de socialización con la comunidad, para que no ocurra nada grave”, dijo Carlos Daza Lobo, Jefe de la Oficina Departamental para la Gestión de Riesgos.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar