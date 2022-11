El municipio de Tenerife y sus corregimientos en Magdalena, afrontan una grave emergencia social y económica por el invierno que los azota desde hace meses.



El alcalde de esa localidad, Andrés del Portillo, admitió que la situación es calamitosa y que se ha quedado sin alternativas para atender a los miles de damnificados que dejan las lluvias y crecientes de río y complejo lagunares que rodean al territorio.

Las zonas más afectadas con el invierno son los corregimientos de Santa Inés y Real Del Obispo. Foto: Cortesía

No es la primera vez que el mandatario advierte sobre las consecuencias que está dejando la temporada invernal en Tenerife. A través de sus redes sociales ha expuesto con videos y fotografías el estado de deterioro de las vías de acceso y las dificultades que enfrentan los pobladores en su día a día.



La administración municipal ha mantenido encendida las alertas y activados los planes de contingencia y atención a las afectaciones presentadas por las constantes lluvias.



No obstante, insiste Del Portillo en que el actual panorama que afronta el municipio, sus corregimientos y veredas ya superaron la capacidad de respuesta del ente territorial.



Por esa razón, una vez más solicitó ayuda urgente a los gobiernos departamentales y nacionales, para poder asistir y brindarles soluciones a los habitantes de Tenerife que mantienen en permanente desespero y zozobra.



“La comunidad nos reclama ayudas y atención a las dificultades que enfrentan, pero nosotros no tenemos ya los mecanismos para resolver la magnitud de este problema causado por las lluvias”, expresa el alcalde.



Andrés del Portillo indicó que el municipio en estos momentos está olvidado a pesar de ser uno de los más afectados por el invierno.



“Este territorio está incomunicado por carretera, no hay acceso de bienes y servicios, tampoco a la educación ni la salud. Lo peor es que las lluvias continúan y todo podría empeorar”, señala el burgomaestre.



Argumentó que no hay alimentos en las tiendas y establecimientos comerciales, tampoco medicamentos y las personas les queda imposible asistir a las fincas a trabajar o sacar los productos agrícolas y de ganadería que son el sostenimiento económico en esta parte del departamento.



“Son más de cuatro mil los damnificados y la cifra aumenta cada día”, sostuvo del Portillo quien a raíz del presente complejo que vive el municipio viajó a Bogotá para pedir ayuda directamente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.



“Hubo unos compromisos de asistencia, esperemos que se cumplan porque la situación de calamidad que padece Tenerife va en aumento y son vidas humanas las que están en riesgo”, expresó el alcalde.



Las zonas más afectadas con el invierno son los corregimientos de Santa Inés, Real Del Obispo y varias veredas, a las cuales el ingreso por las vías es imposible debido a la cantidad de lodo y agua que tienen a lo largo del trayecto.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv