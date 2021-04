Emergencia por grave incendio en Bocas de Satinga, Nariño

La emergencia se registró a las 5:40 de la tarde de este viernes, cuando los vecinos del barrio El Natal alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad y cabecera del municipio de Olaya Herrera, sobre el voraz incendio que amenazaba con consumir a varias edificaciones.

"Más o menos son siete las casas que se destruyeron por las llamas, pero pueden ser más", alcanzó a decir uno de los socorristas del organismo que atendía la conflagración.



Las pérdidas materiales aún se desconocen pero se calcula que son millonarias.

"En las casas en el momento del incendio había gente, hay una víctima mortal, se trata de un hombre", reveló y dijo que su identidad no se ha podido establecer aún.



Las causas que originaron el incendio se desconocen, pero se cree que haya sido por una veladora que se dejó prendida en una de las casas.



Hasta entrada la noche el incendio no se había podido sofocar por los 26 bomberos que lo atendieron con muy precarias herramientas, si se tiene en cuenta que no cuentan con máquinas extintores, mangueras y otros elementos.



"Aquí no tenemos carros solo motobombas que son montadas en carretas, tenemos que salir corriendo al lugar del incendio", explicó el bombero sobre las difíciles condiciones que rodean a cuerpo bomberil de esa alejada población nariñense.



PASTO

