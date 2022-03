Un fuerte aguacero que se presentó en la noche de este lunes dejó decenas de damnificados en el municipio de Quípama, en Boyacá.



Las precipitaciones provocaron inundaciones en algunos sectores de esta localidad ubicada al occidente del departamento e, incluso, en redes sociales los habitantes registraron cómo se dieron varias avalanchas.



Este emergencia dejó viviendas inundadas y, según reportes locales, también afectó a motocicletas y vehículos que se encontraban estacionados en las calles. No obstante, no se presentaron heridos ni víctimas mortales.



Tras la situación, las autoridades locales y departamentales están atendiendo a las decenas de afectados, por lo que se activó un plan de contingencia. Se habla de unas 10 casas con daños, lo que dejaría al menos 10 familias damnificadas, pero hasta la mañana de este martes no se conocía el número exacto.



"Tenemos algunos sectores del departamento que son muy vulnerables y existe el riesgo de que se presente deslizamientos de tierra, hacemos una recomendación especial hacia el norte, el tema de deslizamientos en Chiscas y San Miguel de Sema, entre otros, Guacamayas con avenidas torrenciales y por supuesto acá en el centro del departamento, para que estemos monitoreando los contenidos de humedad en los cultivos", señaló el Ideam en días pasados sobre la situación en el departamento.

Así va la temporada de lluvias

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha informado que en lo que va del año se han presentado 421 eventos relacionados con las lluvias en 226 municipios, dejando más de 30.000 damnificados, 67 heridos, 48 fallecidos y 7 desaparecidos.



En cuanto a marzo, cuando se inició oficialmente la primera temporada de lluvias del año, se registran más de 197 eventos en 147 municipios de 19 departamentos, siendo Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Chocó, Huila, Tolima, el Eje Cafetero, Nariño y los Santanderes los más afectados, señala la UNGRD.



Este mes han resultado damnificadas más de 3.554 familias, lo que representa a más de 12.600 personas. De otro lado, se registran 12 fallecidos, 14 heridos y 6 desaparecidos.