Desde el 21 de mayo, en zonas de 15 municipios del norte del Cauca no hay gas natural. Reciben el servicio de Gases de Occidente.

Se trata de una emergencia en Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villarica, Corinto, Caloto, Miranda, Guachené, Padilla, Timbío, El Tambo, Silvia, Morales, Bordo-Patía, Rosas y Totoró.



(Lea también: Dos capturados por feminicidio: uno se vestía de payaso y era cercano a la víctima)



“Estamos viviendo un caos total. Me toca desplazarme a mi pueblo Mondomo y cocinar con leña y traer para mi hermana y una chica que está viviendo en mi casa. Toca calentar pero la energía está muy costosa, se nos va a incrementar”, dice Olga, habitante de Santander de Quilichao.



Comerciantes de estos municipios señalan que para poder abrir sus establecimientos, muchos han tenido que comprar pipa de gas o trabajar con energía eléctrica.



“Esto no sale rentable porque las pipas están demasiado costosas y la duración es mínima, y aunque el gasto se ha incrementado, no se puede aumentar el precio a los almuerzos porque los clientes se molestan”, dice un comerciante de Puerto Tejada.



Hasta el momento, en Popayán, capital de ese departamento no han informado suspensión del servicio.



(Además: 'Tras asesinato de adolescente en Cali hay más de un implicado': estos son los móviles)



Esta situación en el suroccidente se presenta a causa del extraño fenómeno de gases e incandescencias que se presenta en una de las laderas de cerro Bravo, en Tolima.



Se determinó suspender el servicio de gas natural de manera preventiva a usuarios residenciales, comerciales, industriales y estaciones de gas vehicular para evitar alguna tragedia, por altas temperaturas en el subsuelo por donde pasa la tubería.



(Lea también: Se llevaron el fracturado Monumento de Solidaridad del norte de Cali)



Así lo dio a conocer la empresa Gases de Occidente, donde señalaron que la afectación durará, al menos, nueve días.



Gases de Occidente informó que desde las 5:00 de la tarde del domingo 21 de mayo se iniciaba la restricción del servicio de gas natural, de forma gradual en el norte del Cauca, Valle y Eje Cafetero.



POPAYÁN