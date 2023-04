La ciudad de Santa Marta sigue en una situación crítica debido a la falta de agua potable, lo cual obligó este sábado en un consejo de gestión de riesgo a que la alcaldía declarara la calamidad pública.



La escasez de agua afecta a más del 75 por ciento de la ciudad y ha llevado a un aumento en las protestas y bloqueos de vías por parte de la comunidad.



La alcaldesa, Virna Johnson, entregó este dato alarmante, criticando al mismo tiempo la falta de acciones por parte de la Essmar para atender las necesidades que están presentando los hogares por no recibir agua potable incluso durante semanas.

Alcaldía promete soluciones a la ciudadanía

Santa Marta sin agua Foto: Roger Urieles

“Recibimos un plan de contingencia y un informe bastante precario y deficiente por parte de la Essmar que no daba cuenta de una solución a corto, mediano y largo plazo a la crisis que afronta Santa Marta por la falta de agua”, manifestó Johnson.



La alcaldesa, dijo que ante el panorama que afronta la ciudad, los miembros que integran el consejo de gestión del riesgo plantearon la declaratoria de calamidad pública para direccionar recursos y esfuerzos inmediatos que permitan reactivar la distribución de agua en las zonas afectadas.



“Desde la Alcaldía daremos las soluciones que la ciudadanía está esperando. Vamos ir atendiendo los puntos más críticos de la ciudad que llevan días sin recibir el recurso hídrico apoyando la labor de la Essmar que a pesar de su intervención está incumpliendo con su función social”, expresó la mandataría.

Protestas ciudadanas

Desde hace más de 15 días, muchos barrios dejaron de recibir el recurso hídrico en sus hogares. Foto: Cortesía

Las protestas se han vuelto más frecuentes en los últimos días, ya que los ciudadanos se sienten frustrados por la falta de soluciones a corto plazo por parte de la empresa prestadora del servicio.



Diego Gil, un residente del barrio San Pablo, expresó su preocupación: "Estamos desesperados. No aguantamos más. No nos llega el agua, pero sí la factura puntual".



La falta de agua potable también está afectando a los negocios locales. "La falta de agua nos está afectando mucho. No podemos lavar la ropa, no podemos limpiar, no podemos cocinar. Estamos perdiendo clientes porque no podemos ofrecerles servicios básicos", dijo un dueño de un pequeño restaurante.



La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ha prometido tomar medidas urgentes para resolver la crisis del agua en la ciudad.



Dentro del plan propuesto por el gobierno se encuentra comenzar a distribuir agua en camiones cisterna a los barrios más afectados.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

