Este sábado se registró una emergencia en la represa La Salvajina, en el municipio de Suárez, Cauca. La creciente y avenida torrencial de la quebrada Piedra Imán causó inundaciones y derrumbes en varios corregimientos del municipio.

El concejal de Suárez, Gerley Campo, dijo que "es grave la situación", pero no se reportan muertos ni desaparecidos hasta el momento. "A esta hora me encuentro en el lugar y todavía persisten las precipitaciones. No tenemos fluido eléctrico. El balance que se da es muy lamentable", contó en una emisora radial.



El balance preliminar es un hotel afectado en un 40 por ciento, viviendas inundadas, varios carros y motocicletas arrastrados por la creciente y daños en el acueducto. "Hubo derrumbes sobre la marginal de la represa y quedaron incomunicados los corregimientos de Aguaclara, La Meseta, Tamboral".



La Defensa Civil y los Bomberos ayudaron a evacuar a las personas que estaban en el lugar cuando se registró la emergencia. Las precipitaciones en la zona persisten.



🔴⚠️ Emergencia en Suárez, Cauca: el concejal del municipio, Gerley Campo, dijo que "es grave la situación".



Por el momento no se reportan muertos ni desaparecidos.



