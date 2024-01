Incendios forestales en Nariño: más de 15 hectáreas fueron destruidas por las llamas

Los primeros incendios forestales del año en el departamento de Nariño originados por el fenómeno del Niño ya han arrasado más de 15 hectáreas de áreas protegidas, mientras tanto las temperaturas aumentan cada día más en la región.



La situación más compleja se registró en el municipio de Cumbal, al sur del departamento, donde el pasado 24 de enero el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió un primer incendio en el sector conocido como La Hondonada del resguardo indígena de Chiles. Allí fueron 4 hectáreas de páramo y humedales las destruidas por las llamas.



(Le puede interesar: Capturan a alias 'El zarco', considerado el terror de los supermercados en Cali)

Entre tanto, el viernes 26 del mes en curso otro incendio se produjo en el sector La Calera ubicado en el mismo resguardo, donde se vieron afectados 500 metros aproximadamente de bosque de pino.

Bomberos de Nariño reportan que más de 15 hectáreas fueron afectadas Foto: Bomberos de Cumbal

Según la revelación del comandante del organismo bomberil en esa localidad, Jairo Puerres, “gracias al accionar de nuestros bomberos fue liquidado el incendio el mismo 24 de enero pero en las horas de la noche, cerca del incendio hay una bocatoma de agua potable que abastece al resguardo indígena de Chiles”.



Sobre el segundo incendio registrado en un bosque informó que “también fue controlado y liquidado en su totalidad por nuestras unidades, se logró salvar gran parte del bosque y se evitó también una gran pérdida”.



(Además: Capturan a presuntos responsables de desmembrar a un hombre y envolverlo en un colchón)



En ambos casos los fuertes vientos y las altas temperaturas dificultaron el control y liquidación de las conflagraciones.



Puso de presente que ante eventuales emergencias que se puedan producir por las altas temperaturas “nos encontramos en constante monitoreo, sobre todo, en las zonas de páramos donde se han identificado algunas veredas, también donde más se han registrado incendios en los últimos años”.



Precisó que en este momento se presenta un incendio activo de grandes proporciones en la parroquia de Tufiño del cantón Tulcán, en la frontera con el vecino país del Ecuador.

Hay evaluación de los daños producidos por los incendios. Foto: Bomberos de Cumbal

“Ayer estuvimos por allá pero como no es nuestra jurisdicción no pudimos ir a apoyar, los bomberos nos dicen que tienen controlada la situación”, agregó.



Sin embargo, se está evaluando un posible riesgo de que las llamas pasen al municipio de Cumbal.



“Hasta ahora no hay riesgo, pero si el incendio avanzara podría llegar al límite fronterizo y entonces estaría en nuestra jurisdicción”, dijo.

Hasta el momento en Nariño se han registrado 12 incendios de cobertura vegetal en los municipios de Cumbal, El Tambo, Samaniego y La Florida.



Según la Delegación Departamental de Bomberos en Nariño, entre los meses de julio y diciembre del año 2023 se atendieron un total de 751 incendios, tanto forestales como quemas no controladas, dejando una gran afectación en los recursos naturales.



Las autoridades en la región siguen insistiendo a las comunidades sobre las recomendaciones que deben tener en cuenta en esta temporada seca de comienzos de año, entre ellas las de evitar quemas y no arrojar en bosques y áreas de páramo botellas y elementos similares.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO