Alrededor de 32 viviendas fueron consumidas por una conflagración que se presentó este miércoles en los barrios Milagro de Dios y Porvenir, en el sur de Armenia.

Según reportes de la Alcaldía, más de 100 personas trabajaron en la atención de la emergencia. La comunidad afectada denunció que las primeras máquinas de bomberos no tenían la suficiente cantidad de agua para extinguir el fuego.



“Debieron mandar varias máquinas de bomberos, pero solo llegó una, y no tenía suficiente agua. Se fueron a las 4:30 de la tarde y tuvimos que volver a llamarlos porque las casas volvieron a incendiarse, pero la respuesta de ellos fue que si no había fuego no mandaban máquinas”, relató Luis Carlos González, uno de los damnificados.

Le puede interesar: El crimen de una mujer y su empleada que estremeció a la clase alta de Santander



Al menos 5 personas fueron registradas como lesionadas por la inhalación de humo durante el incendio. Además, varias mascotas murieron en las viviendas afectadas.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, dijo que "después de tres horas de esfuerzos sobrehumanos por parte de los socorristas, se logró controlar el incendio y se procedió a la remoción de los escombros. El personal de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó el censo de las familias damnificadas para la entrega de ayudas humanitarias".



La Administración Municipal inició una campaña de solidaridad entre los armenios para que donen alimentos, ropa, cobijas, implementos de aseo, entre otros elementos necesarios para los damnificados. Las donaciones se estarán recolectando en el Centro Administrativo Municipal (CAM). Por su parte, la Gobernación del Quindío instaló otro punto para recibir donaciones en el centro de convenciones de la ciudad.

Lea también: Video: en apartamento funcionaba laboratorio en el que procesaban marihuana



"En la entrada del CAM ya tenemos un punto dispuesto para recoger todas las ayudas, estamos dispuestos también a ir donde nos digan para recoger los alimentos, los no perecederos y algunos perecederos que puedan donar para vincularse a esta campaña", dijo el mandatario.



Cabe anotar que este es el segundo incendio que se presenta en menos de una semana en la ciudad. La semana pasada, se registró otra conflagración en el barrio Portal del Edén, donde cinco viviendas resultaron quemadas y unas 30 personas quedaron damnificadas.

ARMENIA