Emblemático hotel cerrará por crisis económica en Barrancabermeja

El emblemático Pipatón, considerado una joya arquitectónica de Barrancabermeja (Santander), cerraría sus puertas el próximo 30 de agosto por cuenta de la crisis económica que atraviesa el 'puerto petrolero'.

La construcción, con más de 70 años de historia, ubicado a orillas del río Magdalena, es uno de los patrimonios de la ciudad, declarado además monumento histórico del Municipio y el Departamento.

Óscar Castilla Alarcón, gerente operativo del Pipatón, indicó que con la expectativa que surgió en torno al fallido proyecto de ‘Modernización de la Refinería’ de Ecopetrol se construyeron nuevos y modernos hoteles en esa población, generando una sobreoferta que elevó los niveles de competencia en el mercado.



En el 2016, en medio de la crisis que afrontó la industria del petróleo por la caída de los precios del crudo y la costosa inversión realizada en la Refinería de Cartagena (Reficar), Ecopetrol anunció la suspensión del Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB), desatando una aguda crisis en el municipio.



A la fecha, y pese a los llamados para que se ejecute, la estatal petrolera no ha dado 'luces' frente a su ejecución.



“Ecopetrol había dicho que 10.000 personas iban a llegar a trabajar en la modernización. La gente vio que era un negocio construir apartamentos, edificios y hoteles. Infortunadamente, actualmente Barrancabermeja no es una ciudad turística, es una ciudad industrial. Entonces se generó una sobreoferta de habitaciones”, precisó Castilla Alarcón.



La historia del Pipatón, nombre que evoca a un cacique indígena que habitaba la región, se remonta al año de 1936, cuando en el mandato de Alfonso López Pumarejo se creó en Colombia la Tarjeta de Turismo, la cual facilitaba la entrada de extranjeros.



El primer proyecto para dar un adecuado recibimiento a los turistas fue ese hotel, uno de los primeros hospedajes construidos por la Nación.

En 1956, el hotel dejó de ser propiedad del Gobierno Nacional y pasó a manos del Municipio, quien lo administró en convenio con Ecopetrol, entidad que le construyó el segundo piso. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Aunque en los planos originales figuraba el nombre de Hotel Nacional de Barrancabermeja, fue cambiado antes de su puesta en funcionamiento en agosto de 1943.



El hospedaje se convirtió en lugar de descanso para los viajeros del interior del país, que se aventuraban a tomar la ruta por el río Magdalena para llegar hasta Magangué, Mompox, El Banco y Barranquilla en los buques David Arango, Ciudad de Barranquilla y Ciudad de Medellín.



En 1956, Pipatón dejó de ser propiedad del Gobierno Nacional y pasó a manos del Municipio, quien lo administró en convenio con Ecopetrol, entidad que le construyó el segundo piso.



Según relató Castilla Alarcón, el Municipio lo operó hasta 1980 tras convertirse en un negocio sin viabilidad económica, lo que ocasionó su cierre temporal y derivó en un completo estado de abandono.



En el año 2000 la Alcaldía lo vendió a particulares, quienes tienen su propiedad hasta el día de hoy.



“El propietario, Pedro Luis Carreño, lleva varios años perdiendo plata, desangrando su patrimonio para mantener el hotel vivo, pero llega un momento en que la razón debe estar por encima del corazón. Él quiere mucho el hotel, pero infortunadamente las cifras no dan”, manifestó el gerente operativo.



El Pipatón, de 53 habitaciones, en la actualidad solo alcanza una ocupación de 17 por ciento frente al 100 por ciento que alcanzó en sus épocas doradas.



Con su cierre 36 personas se quedarán sin empleo para sumarse a las ya complejas cifras de desocupación que afronta Barrancabermeja, donde la tasa de desempleo supera el 23 por ciento.



