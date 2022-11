Explotación en mendicidad: drama del que las emberás no pueden hablar

Violencia y abuso

María asegura que la situación en los albergues temporales dispuestos por el Distrito es crítica por los casos de maltrato y abuso en contra de mujeres emberá.



“La jurisdicción indígena y su justicia no están funcionando en Bogotá. Los hombres están maltratando a sus mujeres y a sus niños y no reciben ningún castigo”, se atreve a afirmar. Y cuestiona que muchas veces la plata que logran reunir las mujeres se la gastan los hombres en alcohol todos los fines de semana.



"El trago los transforma (a algunos hombres). A veces cuentan que sus maridos las 'obligaron a estar' con ellos a pesar de que ellas no querían, pero no lo ven como una relación sexual forzada", asegura una de las personas que han tenido contacto con las mujeres emberá.



Según esta fuente, varias mujeres aseguran no estar acostumbradas a Bogotá y se han planteado volver a sus territorios; sin embargo, serían los hombres de la comunidad quienes no las dejan retornar. Cabe mencionar que para las emberá es muy doloroso estar fuera de sus lugares de origen.



De hecho, varias autoridades de la ciudad han encontrado personas que participan en los asentamientos, se acogen a los programas de retorno a Risaralda o Chocó y regresan una y otra vez a la ciudad. También, se han documentado casos en los que algunos indígenas que, pese a contar con vivienda en Bogotá, permanecen en los sitios de asentamiento adecuados por el Distrito.



“Como el matrimonio infantil sigue dándose, no es raro encontrar mujeres con menos de 20 años que son madres de cinco o más niños. Las niñas suelen llevar una muñeca en la espalda cuando no tienen que cargar a sus hermanitos. Y es muy frecuente ver a los niños emberá golpeando fuerte a las niñas. Es un comportamiento que interiorizan desde pequeños", dice una de las fuentes consultadas para este informe.