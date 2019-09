Embargo de ambulancias en Santander elevaría la alerta amarilla a roja

En los parqueaderos del Hospital Universitario de Santander (HUS) permanecen seis de las siete ambulancias de dicho centro médico que no pueden operar por un embargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Santander, entidad que está cobrando una deuda de $4.500 millones que viene desde el 2012 por una intermediación laboral.



Actualmente los servicios que suministra el HUS, el hospital más importante del Oriente Colombiano que presta atención de alta complejidad, se encuentran en alerta amarilla por la sobreocupación de pacientes en el área de urgencias y con el embargo a las ambulancias, explicó el gerente del HUS, Édgar Julián Niño Carrillo, la alerta podría elevarse a roja porque el servicio de esos vehículos es vital para el traslado de pacientes.

“Vamos a convocar al Comité de Gerencia Ampliado para revisar si esta situación nos lleva a pasar la alerta de amarilla a roja. Hemos manejado con 'sobreesfuerzo' el tema de la alerta amarilla pero la roja nos pondría en jaque. Si hay una emergencia en Bucaramanga el HUS no tiene, por la acción de embargo del Sena, cómo atender pacientes y eso sería muy grave”, indicó Niño Carrillo.



El Gerente del HUS añadió que no entiende cómo el apoderado del Sena ordenó el embargo de los vehículos, toda vez que los elementos del Hospital no pueden ser embargados porque se usan para la prestación vital del servicio de salud.

De las siete ambulancias una ya fue 'secuestrada' (bloqueada) por la Policía el pasado viernes y fue trasladado a los patios de la autoridad. Justo en el momento del 'secuestro' del vehículo era trasladado un paciente desde Piedecuesta hacia el HUS y “por poco el policía baja al paciente, tuvimos que explicarle que por encima de una orden administrativa estaba la vida de un paciente”, indicó el Gerente Niño Carrillo.



“Ya estamos trabajando en la defensa jurídica para poner en funcionamiento las ambulancias y vamos a reportar a la Procuraduría para que ellos revisen la situación que ocurrió”, precisó el funcionario.



Al respecto, el director Regional del Sena, Orlando Ariza Ariza, indicó que la entidad que dirige actuó bajo el principio de legalidad y, aunque los bienes del Estado son inembargable, toda ley tiene sus excepciones y el Sena debe cumplir con la gestión porque “si no lo hago Control Interno del Sena la Contraloría y la Procuraduría pueden repetir contra mí por no cobrar esos recursos que son del Estado”, precisó Ariza Ariza.

El funcionario pidió comprensión porque debe cumplir con las normas y ejercer el cobro, y sostuvo que es probable que existan otros caminos para solucionar la situación como los jueces o instancias superiores, “pero mientras la situación siga así, sin un acuerdo de pago, nosotros debemos actuar”, complementó.



La deuda



La deuda por la que embargaron las ambulancias del HUS viene desde el 2012 por un monto de $2.278 millones, que con intereses a la fecha llega a $4.500 millones. El embargo lo hace el Ministerio del Trabajo a través del Sena como sanción porque se determinó que el HUS había hecho contratación con intermediación laboral.

Mientras el Gerente del HUS señaló que conoce de la deuda a su llegada al cargo en el 2017, se estaba trazando una hoja de ruta con el MinTrabajo para el pago de la deuda. Pero el Director del Sena señaló que las directivas del Hospital nunca se acercaron a firmar dicho acuerdo y por ello el embargo.



El año pasado ya el Sena, por la misma deuda, había embargado la cuenta maestra del HUS, sin embargo, la decisión de un juez ordenó levantar la medida administrativa.



Por ahora la situación continúa igual, las ambulancias no se pueden mover y los pacientes son los afectados con esta medida.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN / EL TIEMPO

BUCARAMANGA