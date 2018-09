Deuda de Jorge Bolaño podría dejar sin casa a una familia samaria

El exfutbolista Jorge Bolaño tiene a punto de dejar en la calle a una familia en Santa Marta. La razón tiene que ver con una vivienda que aunque vendió en su momento, legalmente todavía le pertenece y está a punto de ser embargada por unas deudas que registra ‘Bolañito’.

Los afectados con este lío jurídico son Wilmer Peralta y su familia, de la que hacen parte cinco menores de edad. Este hombre, quien se gana la vida como guía turístico, en medio de su desespero hizo público el caso. Aseguró que el inmueble es lo único que posee y teme a perderlo por la irresponsabilidad del exjugador.



Sobre el negocio que sostuvo con Jorge Bolaño, cuenta que gracias a una herencia familiar pudo completar $45 millones y comprarle el inmueble que se encontraba en venta en el barrio Los Almendros de Santa Marta.



En ese momento la adquisición de la propiedad fue protocolizada en la Notaría Primera de Santa Marta, el 6 de noviembre de 2008, pero por falta de dinero no se registró la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos.



A pesar de ser un procedimiento necesario en el acuerdo de compra y venta para finiquitar el traspaso de la vivienda, Wilmer Peralta le restó importancia a dicho trámite, considerando que no existiría ningún problema a futuro.

Lamentablemente, no fue así y el pasado mes de marzo de este año le fue notificado por parte del Juzgado Promiscuo de Puerto Colombia y representantes de la Inmobiliaria Dream House, que su casa estaba en proceso de embargo y remate.



La hermana de Wilmer, Kenny Peralta, quien acompañó en su momento el proceso, dice que al enterarse no podían creer lo que sucedía.



“Al asesorarse pudo constatar que efectivamente la vivienda seguía a nombre de Jorge Bolaño y si éste no pagaba una deuda que tenía, la advertencia que le habían hecho unidades de la Policía se haría realidad”, dijo.





A partir de ese momento, la familia Peralta ha intentado por todos los medios comunicarse con ‘Bolañito’, pero no ha habido respuesta a los múltiples mensajes y llamadas.



“Le hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra angustia, y aunque responde, siempre dice que está ocupado y que luego nos contactará, no nos resuelve nada y el día del embargo cada día se acerca más”, agrega.



El proceso judicial contra la vivienda se originó por una deuda que mantiene Bolaño por su incumplimiento en el pago del apartamento que ocupaba en Villa Campestre en Barranquilla.



Según se conoció el exjugador no pagó arriendo, servicios públicos, ni la administración,

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA