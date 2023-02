El embajador de Australia en Colombia, Bernard Unkles, visitó recientemente el Parque Nacional Natural Tayrona y compartió su experiencia a través de las redes sociales.



En su publicación de Twitter, el Embajador expresó su fascinación por el parque, después de recorrer más de 20 kilómetros a través del impresionante paisaje natural.



El Embajador describió los aspectos más destacados de su caminata, incluyendo la observación de monos curiosos, lagartos hermosos y playas impresionantes.



En su publicación el Embajador también compartió que durante su visita aprendió una nueva palabra de la jerga colombiana, 'pecueca'.



(Además: 100 años del Banco de la República: En Cartagena reabren el museo del Oro Zenú)

Después de caminar más de 20 km por el impresionante Parque Nacional Tayrona - donde vimos monos curiosos, lagartos bellos y playas preciosas - hoy aprendí un nuevo término de la jerga colombiana … ¡tengo pecueca! 👣😝 pic.twitter.com/Lavt31bO7V — Bernard Unkles 🇦🇺🇨🇴 (@AusEmbCO) February 18, 2023

El término 'pecueca' es una palabra común en Colombia que se refiere a un olor fuerte, a veces desagradable, que puede provenir de las axilas o los pies.



Bernard Unkles utilizó el término de manera humorística, sugiriendo que su caminata extenuante por el Parque Nacional Tayrona lo había dejado sudoroso y cansado.

También dijo que afortunadamente después de la extensa caminata no terminó con un ‘yeyo’, como se le conoce en la costa Atlántico a un malestar general por el cansancio.



Igualmente señaló: “¡Creo que el aeropuerto de Santa Marta tiene la mejor vista de todos los que he estado! Qué hermosa manera de terminar mis primeras vacaciones en Colombia. Mañana vuelvo al trabajo en la embajada y estoy renovado y preparado para el ajetreado mes que me espera”.



La publicación del Embajador ha sido bien recibida por los usuarios de las redes sociales, quienes han destacado la importancia del turismo sostenible y la conservación del medio ambiente.



(Le puede interesar: Tractomulas empiezan a pasar por vía Panamericana: Mintransporte)

Facebook Twitter Linkedin

Mirador de Siete Olas en el Parque Tayrona Foto: Mateo Chacón - EL TIEMPO

La visita del Embajador de Australia al Parque Nacional Natural Tayrona es un ejemplo de cómo los funcionarios diplomáticos pueden ayudar a promover el turismo y la cultura de los países que representan, al mismo tiempo que aprenden y aprecian las costumbres y la vida local.



(Le puede interesar: Niña de 8 años fue mordida de gravedad en rostro por 2 perros en Popayán)



El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los principales atractivos turísticos de Colombia, y la publicación del Embajador de Australia puede ayudar a promover aún más la región y a fomentar relaciones más estrechas entre Australia y Colombia.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv