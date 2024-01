Persisten amenazas del ELN, ahora  con grafitis en viviendas, en Pailitas (Cesar)

La guerrilla del Eln continúa amedrantando a los habitantes de Pailitas (sur del Cesar).



En esta oportunidad las intimidaciones se evidenciaron a través de grafitis y mensajes amenazantes en varias viviendas del barrio Jardín de esta localidad.



“Fuera sapo, llegó el poder, ELN presente”, rezan los mensajes del grupo guerrillero.

Moradores de este sector, presumen, que el hecho fue perpetuado por varios sujetos desconocidos que aprovecharon la soledad del sector en horas de la madrugada del pasado jueves.

Una de las casas afectadas con estos grafitis, fue de propiedad del exdirector de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira, Víctor Hugo Mosquera.



En este momento, el exfuncionario reside al lado contiguo de esta vivienda, por lo que algunos habitantes deducen que se trataría de una retaliación.



Una situación que, para el exfuncionario, sigue generando zozobra y preocupación, ya que las amenazas, contra él y su familia son persistentes.



La primera ocasión se registró en el 2008, por parte de disidentes del paramilitarismo. En ese periodo, Víctor Hugo Mosquera era candidato a la Alcaldía de Pailitas.



Posteriormente, en el 2022, también fue amenazado por miembros del grupo guerrillero del Eln. En esa oportunidad pintaron grafitis en un predio rural de Mosquera. Meses después, fue amenazado a través de panfletos.



“Una de estas casas era de propiedad de mi familia. Ahora vivimos al lado, porque tenemos una actividad económica en este municipio. Son amenazas que se vienen presentando desde hace años. Cuando estuve en la Unidad de Víctimas, puse en conocimiento esta situación. Ahora tendré que reactivar las denuncias”, recalcó el exfuncionario.

Cabe resaltar que, en agosto del 2020, este grupo subversivo secuestró al ganadero Andrés Herrera, suegro de Víctor Hugo Mosquera. Después de varios días de cautiverio, fue liberado por el grupo armado, tras pagar una suma millonaria.



“Fue una suma bastante fuerte la que se pagó por su liberación. En esa ocasión me mandaron a decir con mi suegro que me tendrían que secuestrar para rendirles cuentas a ellos. Luego enviaron a un emisario y dijeron que subiera, que después me dejaban bajar, una vez hablara con ellos”, recalcó el afectado.



La preocupación que le asiste a Víctor Mosquera, es que en Pailitas ejerce su actividad empresarial. También reside gran parte de su familia.



Frente a este tipo de amenazas ha venido solicitando esquema de seguridad, pero, nunca le ha sido asignada por parte de las autoridades correspondientes.



“Nunca han tenido en cuenta este requerimiento. Soy un empresario del campo, tendré que desplazarme a otro lugar y teledirigir mi negocio para poder generar ingresos para nuestro sostenimiento familiar. Acudiré a las instancias pertinentes para reiterar las denuncias”, puntualizó el exfuncionario.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar