El Eln liberó a estudiante de la Universidad del Cauca, tras dos meses de secuestro

Tras casi dos meses de permanecer secuestrado por el Eln fue liberado en las últimas horas el estudiante de la Universidad del Cauca Alexis Miguel Piso Fernández, en el sur de este departamento.

La liberación del líder universitario, de 22 años, se produjo en la tarde de este martes 20 de febrero, en El Bordo.



Allí fue entregado a una comisión humanitaria en la que participaron varias organizaciones. Posteriormente, fue valorado por profesionales de la salud, quienes confirmaron que se encuentra en buen estado.



La estructura 'Manuel Vázquez Castaño' entregó al estudiante a una comisión humanitaria conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Suroccidente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica.



“Hacemos entrega de Alexis Miguel Piso, retenido por un comando guerrillero del frente 'Manuel Vázquez Castaño'. No se le violaron sus derechos humanos, no se torturó, no hubo maltrato físico ni psicológico”, dijo uno de los voceros de la estructura armada.



El joven estudia diseño gráfico en Unicauca. Piso Fernández fue plagiado el pasado 26 de diciembre, en medio de un retén ilegal del Eln con Edwin Jair Solís, familiar de Sebastián Martínez, negociador del Estado Mayor Central de las Farc, quien fue asesinado durante su cautiverio.



El hallazgo del cuerpo de Solís ocurrió el pasado 26 de enero, en la vereda Buenos Aires, el corregimiento de Lerma, ubicado en el municipio de Bolívar, en el sur del Cauca.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN