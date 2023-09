Ocho personas que habían sido liberadas recientemente por las disidencias de las Farc fueron interceptadas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) cuando iban en un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Arauca.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, denunció el hecho, que se dio en medio del cese bilateral que se inició entre el Gobierno y ese grupo guerrillero. Camargo fojo que se trata de una acción "sin precedentes en los últimos años de conflicto armado".



"Como Defensor del Pueblo veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria (...). El respeto a las misiones humanitarias es una regla básica inquebrantable del conflicto armado no internacional", afirmó Camargo.



Camargo añadió: "Lamentamos que una misión humanitaria dirigida a rescatar personas que estaban en poder de las disidencias de las Farc, y que fueron entregadas a un equipo encabezado por el CICR, fuera interceptada por hombres armados que se identificaron como integrantes del Eln y se llevaron a las personas que habían sido rescatadas, bajo el argumento de que pertenecían a sus tropas".



Por su parte, el CICR pidió a todos los actores del conflicto a respetar las acciones humanitarias.



"Es primordial que los actores armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a todos los territorios, de manera que puedan aliviar el sufrimiento de quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades", publicó el CICR en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Hacemos un llamado a que la acción humanitaria, neutral e imparcial sea respetada por todos los actores, en todo momento y en todo lugar. El irrespeto de la misma tiene un impacto directo sobre las comunidades afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia. — CICR Colombia (@CICR_co) September 26, 2023

Sin embargo, fuentes de inteligencia le confirmaron a EL TIEMPO que los ocho guerrilleros habrían resultado heridos en los combates en la vereda Sibera 1, de Tame (Arauca) y estaban bajo custodia de una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPPOEA), la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Algunos de los 8 secuestrados. Foto: Archivo particular

La misión se desplazaba en dos camionetas que fueron interceptadas en Arauca, al parecer por guerrilleros del Eln, quienes se llevaron a sus hombres. Las demás personas que acompañaban el traslado están sanos y salvos.

