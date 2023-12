Guachené: esto se sabe del asesinato del alcalde y las hipótesis sobre el crimen

Hay conmoción en el norte del departamento del Cauca, exactamente en la vereda el Cabito, tras el asesinato de Elmer Abonía Rodríguez, alcalde del municipio de Guachené.



El hombre de 50 años fue atacado por sujetos armados, quienes llegaron hasta el lugar en donde se estaba desarrollando un evento con la comunidad y dispararon en contra de su integridad en varias ocaciones.



(Le recomendamos leer: Asesinan al alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez).

Su cuerpo fue trasladado hasta un centro asistencial de la región, pero el personal medico confirmó su muerte poco después de haber ingresado.



Casi por estas mismas fechas, pero el año pasado, el hombre ya había sido víctima de ataques por parte de hombre armados, quienes robaron su vehículo el pasado 29 de diciembre. También se robaron las armas que portaban los integrantes de su esquema de seguridad.



Tras el violento hecho, las autoridades intentan establecer los móviles que condujeron al homicidio e identificar a los autores materiales del crimen.



(Además: Procuraduría conmina a Mindefensa a impulsar estrategia de seguridad en todo el país).



También ofrecieron una recompensa para quien entregue información de los hechos

Las hipótesis de las autoridades en consejo de seguridad

Alcalde de Guachené, Cauca. Foto: Alcaldía de Guachené

Luego de los violentos casos que tuvieron lugar durante este viernes en el departamento del Cauca, las autoridades se reunieron anoche en Santander de Quilichao en un consejo de seguridad extraordinario para evaluar el panorama de orden público en la región.



En diálogo con W Radio, Gustavo González, asesor de paz de la Gobernación del Cauca, entregó detalles sobre la reunión y rechazó el homicidio del alcalde.



"Se definieron medidas en la Policía y el Ejercito para trabajar en conjunto con la Fiscalía para esclarecer este hecho. Es una situación que nos preocupa y hay que tomar medidas ante el hecho lamentable", dijo Rodríguez.



(Le podría interesar: Masacre en Santander de Quilichao, Cauca: a tiros asesinan a profesor y su familia).



​El asesor de paz desmintió versiones que aseguraban que a el alcalde no se le había entregado un esquema de seguridad y entregó una hipótesis de lo que pudo haber pasado durante la noche de este viernes.



"Él tenía sus medidas de protección como alcalde. La versión inicial indica que se trató de un hurto, no fue un atentado como se planteó inicialmente", sentenció el asesor.



Según dichas versiones, Rodríguez habría sido víctima en medio de un intercambio de disparos.



Así mismo, el funcionario de la Gobernación aseguró que no se conocen amenazas previas por parte de grupos armado en contra el alcalde.



Los hechos se suman al asesinato de un maestro, su esposa y su hija de 15 años en el resguardo de Canoas, a pocos minutos del casco urbano de Santander de Quilichao.

Masacre en Santander de Quilichao. Foto: Alcaldía de Santander de Quilichao.

Las reacciones en torno a su muerte

El Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, repudió en su cuenta de X el homicidio contra el alcalde y prometió celeridad en las investigaciones y capturas de los responsables.

Repudiamos con contundencia la violencia que ensaña a nuestro Cauca, ante el asesinato del Alcalde de Guachené, Elmer Abonía, no es justo con este pueblo.



Hace dos días llenos de regocijo celebrábamos el inicio de la construcción del Estadio para su municipio, hoy nos invade la… pic.twitter.com/8whDf8hZbK — Elías Larrahondo Carabalí (@LarrahondoElias) December 23, 2023

Por su parte, la senadora Paloma Valencia recordó el homicidio del que fue víctima un concejal del mismo municipio hace algunos meses. Se refirió al Gobierno.

Asesinan al alcalde de Guachené Cauca. Toda la solidaridad con su familia y los ciudadanos del municipio.



Cabe recordar que también asesinaron al concejal de Guachené, Cauca, William Fory durante la campaña.



El gobierno no puede mantener el despeje que tiene en el Cauca. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 23, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

