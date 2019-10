Elkin Bueno declina de su candidatura a la gobernación de Santander

El candidato Elkin David Bueno Altahona, quien aspiraba a la gobernación de Santander por el partido Cambio Radical, anunció este jueves que declina de su candidatura por falta de garantías electorales.

"Los esfuerzos para mantener una campaña son enormes y no hemos

contado con garantías plenas que permitan un ejercicio político digno; no contar con

testigos electorales, enfrentarnos en desventaja ante grandes maquinarias y el

poderío económico de otras campañas, han sido los principales obstáculos para que

mi candidatura se consolide como una opción real", dijo a través de un comunicado.



Pese a que semanas atrás, rumores políticos daban cuenta que Bueno Altahona se uniría a la campaña de Mauricio Aguilar, el candidato no lo anunció en el comunicado y por el contrario dejó en libertad a sus seguidores para apoyar al candidato que prefieran.



"Dejo en libertar a la militancia que me acompañó en este arduo camino para que

tomen la mejor decisión y lo hagan con DIGNIDAD por un departamento que pide a

gritos un cambio en las formas de hacer política, y que requiere el progreso y el

bienestar de todos los Santandereanos", dice Bueno Altahona.

Elkin David Bueno Altahona fue alcalde de Barrancabermeja durante tres periodos y estuvo vinculado a un proceso por un supuesto apoyo financiero de paramilitares a su campaña.

Este es el comunicado emitido por el candidato. Foto: Campaña Elkin Bueno.

BUCARAMANGA