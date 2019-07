Controloría ponen la lupa a 40 presuntos elefantes blancos en Sucre

La Comisión de Moralizacion de Sucre, liderada por el Contralor Departamental anunció que en Sucre hay 40 elefantes blancos, a los cuales se le ha puesto la lupa para castigar a los responsables, según lo que dijo el funcionario.

La Comisión encabezada por Miguel Arrázola Sáenz, contralor departamental, Fiscalía, Consejo Seccional de la Judicatura y la Procuraduría, comenzó el recorrido en la ESE de Los Palmitos, entregada hace dos períodos y cuya construcción a pesar de su tamaño no funciona en su totalidad, pues carece en varias de sus áreas del servicio de energía.



Así mismo, la urgencia no presta servicios óptimos y los equipos de odontología nunca han sido puestos al servicio de los pacientes porque no hay luz.



Otra de las obras que fue visitada por los miembros de la Comisión de Moralizacion de Sucre, es la vía Morroa _ Colosó, la cual presenta un alto deterioro a pesar de haber entrado en funcionamiento hace poco tiempo.



Cabe destacar que esta obra, que se logró construir con recursos de regalías y que registra pésimo estado en 15 kilómetros, ya tiene procesos de responsabilidad fiscal.



En las próximas semanas la Comisión de Moralización, visitará la región de La Mojana, iniciando por el municipio de Sucre (Sucre), para seguir poniéndole lupa a los elefantes blancos del departamento.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo