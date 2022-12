Hace seis años, ‘Pirinolo’, uno de los elefantes que el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria trajo a la Hacienda Nápoles para aumentar su colección de animales exóticos, fue trasladado del Zoológico Matecaña al Bioparque Ukumarí, en Pereira.

(Puede leer: Messi vs. Mbappé, duelo de estrellas en la final soñada del Mundial de Qatar)



Para ese entonces, el paquidermo de 25 años de edad y cinco toneladas de peso era una de las atracciones del antiguo zoológico. Niños y adultos siempre buscaban hacer la mejor pose para las fotografías con ‘Pirinolo’ de fondo. Algunos también se las ingeniaban para que en las imágenes apareciera, al menos, una de las dos elefantes que comparten hábitat con el enorme macho de piel gris, ‘Maggie’ y ‘Kin’.

Por esa época ‘Pirinolo’ ya se había ganado también la fama de buen vaticinador de los triunfos de la Selección Colombia de fútbol en las diferentes competiciones en las que participaba. Un día antes del partido, los cuidadores del elefante preparaban dos generosas porciones de las frutas preferidas por el animal, y de la infaltable zanahoria. A uno de los alimentos le pintaban la bandera de Colombia y al otro la bandera del país con el que esta se iba a enfrentar.



Casi siempre, ha acertado, pero en el Mundial de Rusia 2018, para el partido Senegal vs Colombia, dio como ganador al equipo africano. Se equivocó, Colombia venció a Senegal 1 a 0.



Aunque Colombia no está jugando el Mundial de Qatar, ‘Pirinolo’ vaticinará el ganador de la final entre Argentina y Francia que se disputa este domingo, 18 de diciembre. Lo hará el sábado, en una hora por definir, pero de la misma manera en que lo ha hecho desde hace varios años. En esta ocasión tendrá que escoger entre la comida cubierta con los colores celeste y blanco del país suramericano, y la cubierta por las tonalidades azul, blanca y roja de la nación europea.

¿Y como está 'Pirinolo'?

Sandra Correa, gerente del Bioparque Ukumarí, dijo que ‘Pirinolo’ “está en buenas condiciones de salud”. Incluso, ella no pierde la esperanza de que el elefante tenga otro hijo con ‘Maggie’. Aunque ‘Pirinolo’ convive con dos hembras y con cualquiera de ellas podría tener descendencia, ‘Maggie’ es la dominante de la familia y a ‘Kin’ no la deja ‘ni oler’ a su pareja.



“Las curvas hormonales de los elefantes nos indican que aún pueden tener una cría, pero a pesar de que se aparean la reproducción ‘no ha cuajado’”, explicó Correa.

“Las curvas hormonales de los elefantes nos indican que aún pueden tener una cría, pero a pesar de que se aparean la reproducción ‘no ha cuajado’ ”. FACEBOOK

TWITTER

El único hijo de ‘Pirinolo’ y ‘Maggie’, ‘Zimbabue’, debió ser trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles (la antigua Hacienda Nápoles), en junio de 2016, porque, según los veterinarios del otrora Zoológico Matecaña, dos machos en una familia de apenas cuatro ejemplares se enfrentarían por el dominio cuando a ‘Zimbabue’ se le despertara su instinto sexual y ‘Pirinolo’ no dudaría en atacar a su propio hijo.



(Le recomendamos: Graduada, con toga y birrete, se fue a trabajar con su papá en venta de comidas)



Además, se correría el riesgo de que ‘Zimbabue’ se reproduzca con su propia madre y no con la otra hembra. De hecho, ‘Pirinolo’ fue separado de los demás elefantes cuando nació ‘Zimbabue’, que vive desde hace seis años y medio en el Parque Temático Hacienda Nápoles, con otros elefantes.



Desde hace unos años, a ‘Pironolo’ no lo cuida Abelardo Colorado, quien trabajaba en la Hacienda Nápoles a órdenes de Pablo Escobar. Tras la muerte del capo, su colección de animales quedó a la deriva y el gobierno nacional de esa época comenzó a distribuirlos por los diferentes zoológicos del país. ‘Pirinolo’ llegó al zoológico Matecaña con su ‘eterno’ cuidador. Pero Colorado debió darles paso a tres profesionales que se encargan de los tres elefantes en el lugar. Él sigue en Ukumarí, pero está al tanto de los hipopótamos.



Y es que el 2006, cuando ‘Pirinolo’ le causó la muerte al veterinario Germán Horacio Ordóñez, las medidas para el más mínimo acercamiento a este portentoso animal son extremas y están sujetas a las máximas condiciones de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

El elefante más famoso de Ukumarí en su hábitat. Foto: Cortesía Bioparque Ukumarí.

El operativo para el traslado del elefante al Bioparque Ukumaría contó con la dirección de Frank Carlos Camacho, propietario del santuario de conservación animal Africam Safari, en Puebla (México), y experto en movilizar este tipode animales. ‘Pirinolo’ entró fácil a la jaula en que fue trasladado porque estaba acostumbrado a desayunar allí desde hacía varios meses.



Los elefantes, según explicó Camacho en esa ocasión, no se pueden sedar para transportarlos porque ellos duermen recostados. No lo hacen acostados porque su propio peso puede oprimir sus pulmones y quitarles la respiración.



(No deje de leer: La historia de reconocido odontólogo que disparó a ladrones en Valledupar)



Con el traslado de ‘Pirinolo’ concluyó la operación Arca de Noé, el proyecto para trasladar desde el antiguo Zoológico Matecaña al Bioparque Ukumarí todos los animales, en el menor tiempo posible y con seguridad.

Más noticias

La historia real de 'Simón, el gran varón' que inspiró canción de Willie Colón

Como una bomba: la razón por la que las ballenas explotan al morirse

Cuando España ganó Paralímpicos con un equipo que fingía deficiencia intelectual

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

Tendencias EL TIEMPO