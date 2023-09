La Electrificadora del Huila inició el cobro del aporte especial para el sistema interconectado en el departamento de la Guajira, como lo estableció el gobierno nacional en el decreto 1276 de julio pasado.



El decreto determina cobros mensuales obligatorios de 1.000 pesos mensuales por factura para usuarios de estratos 4, 5 y 6. Para los usuarios comerciales e industriales son 5.000 pesos por factura.

El decreto 1276 adoptó medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con el objetivo de superar la crisis humanitaria en la Guajira, donde el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



“El cobro, que inició a partir de la facturación de agosto, se recaudará hasta los próximos 6 meses o por un tiempo mayor que pueda determinar el Congreso de la República dentro del año siguiente”, afirmó Electrohuila.



Los usuarios de la energía en Huila sentirán cada mes el cobro del aporte en la factura y será de manera obligatoria mientras dure la medida establecida. Los montos pagados serán puestos a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas y, el Ministerio de Minas y Energía, será el encargado de administrar los recursos.



Se estableció que los usuarios que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6 e industriales y comerciales y tengan la modalidad de Energía Prepago, también pagarán los valores establecidos por el gobierno nacional cada vez que haga una recarga.



De acuerdo con el decreto 1276 del 31 de julio de 2023, es importante señalar que el no pago de este aporte tendrá las mismas consecuencias que el no pago del servicio de energía eléctrica.



Fabio Arenas

Especial para EL TIEMPO

NEIVA