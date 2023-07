Se cerraron las inscripciones en la Registraduría Nacional y se acabó la oportunidad para quienes querían lanzarse a las gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejo, entre otros.



Puede leer: Los candidatos que siguen y los que no en la carrera por la alcaldía de Medellín



En las ciudades capitales del país se registraron varios repitentes y excandidatos presidenciales. La registraduría hizo un llamado por la inscripción tan tardía de los candidatos, ya que todo lo dejaron a última hora. Los resultados finales se entregarán el domingo 30 de julio.

En Medellín la pelea sería entre ‘Fico’ y el continuismo

Con Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui, Luis Bernardo Vélez , Juan Camilo Restrepo, Daniel Duque, Juan David Valderrama, Liliana Rendón, Carlos Ballesteros y Felipe Vélez inicia oficialmente la carrera por la Alcaldía de Medellín.



​El exalcalde Gutiérrez se perfila como el candidato a vencer. Incluso antes de anunciar su candidatura, así lo indicaron las encuestas y los analistas políticos.



‘Fico’ se inscribió por su partido Creemos, pero cuenta con el apoyo del Centro Democrático, un sector del Conservador y una parte del Liberal. De otro lado, Juan Carlos Upegui se inscribió por el partido Independientes, el mismo del alcalde Quintero, y representa el continuismo en Medellín.



Puede leer:A última hora, Máximo Noriega recibió aval de Colombia Humana para la Gobernación



“Hay que reconocer que Federico Gutiérrez tiene un alto nivel de probabilidades de ser alcalde, pero aún falta mucha carrera por delante. Faltan debates, escándalos y otra cosa: no se puede olvidar que él viene de ‘quemarse’ en dos elecciones: la primera al no poder poner alcalde cuando salió y luego en las presidenciables”, expresó Pedro Piedrahíta, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín.



Analistas coinciden en que estos dos candidatos serán quienes polarizarán la discusión y que, más que propuestas, lo que se verá serán ataques entre uno y otro. Al mismo tiempo lado habrá otro grupo que buscará “destensar” la cuerda. “Uno se pondrá a hablar de Uribe, el otro de Petro, lo que para mí es lamentable.



Creo que van a faltar propuestas y soluciones a las necesidades que tiene la ciudad”, indicó Néstor Restrepo, investigador en Política y Comunicación de la Universidad Eafit. Referente a los candidatos asociados al ‘bloque Quintero’, como Upegui o Albert Corredor, Restrepo opinó que sus candidaturas muestran que hay recambio generacional en la política local, algo que busca el elector en la ciudad. Para Piedrahíta, los candidatos llamados de la continuidad no tienen probabilidades muy altas y menos los ‘de centro’.



En cambio, Restrepo señaló que candidatos como Luis Bernardo Vélez y Daniel Duque se perfilan como una tercera vía entre la polarización de la ciudad. En su opinión, ellos sí pueden capitalizar bien esa pelea y pueden volverse una opción real de llegar a la Alcaldía. Vélez se inscribió por firmas por el movimiento ‘Cuidemos Medellín’. Duque, por su parte, se inscribió con el aval del Partido Verde. Sobre estos candidatos, Restrepo indicó que su fortaleza estará en los debates.



“Luis Bernardo Vélez conoce mucho más la ciudad que Federico y que Juan Upegui; y Daniel Duque tiene más manejo porque conoce más todos los problemas de corrupción y ha investigado mucho más que ellos, entonces hay otros actores que son mucho más potentes para un debate”, concluyó.

Facebook Twitter Linkedin

Candidatos inscritos para la alcaldía de Medellín Foto: Cortesía

Final abierto en Cali

Luego de la aparición de 30 precandidatos, los aspirantes a la alcaldía de Cali terminaron reducidos a siete. Se inscribieron Roberto Ortiz, Miyerlandi Torres, Alejandro Éder, Diana Rojas, Déninson Mendoza, el exministro Wilson Ruiz y Édilson Huérfano. Este sábado anunciaron inscribirse el comunicador Heriberto Escobar y Dannis Rentería.



En las encuestas, Roberto Ortiz aparece liderando algunas de las mismas, seguido por Miyerlandi Torres, Alejandro Éder, Diana Rojas y el exministro Ruiz.



Juanita Cataño estaba punteando como precandidata, pero declinó en esta semana para unirse a la campaña de Éder. De acuerdo con el analista político Diego Arias, pese a que hay menos candidatos aún no es claro saber quién está más fuerte. Señaló que podrían esperarse alianzas que pueden ser en septiembre próximo.



“Varias candidaturas se bajaron y desistieron por lo que el voto va a estar bastante disperso.



Aunque Roberto Ortiz está algo arriba en algunas encuestas y sondeos de opinión, yo creo que en presencia de estos candidatos no se puede dar a un seguro ganador”, manifestó.



Tampoco es clara la continuidad de un alcalde con los mismos lineamientos de Jorge Iván Ospina, a pesar de que Miyerlandi Torres fue secretaria de Salud del alcalde Jorge Iván Ospina, pues ella está buscando abrirse camino con nuevas propuestas.



Según Arias, el Pacto Histórico no está marcando fuerza por la dispersión que existe, pues Rentería ha sostenido que va por el Pacto, pero no se sabe si tendrá el apoyo de otros precanditatos del partido.

14 candidatos en Bucaramanga

Pese al elevado número de candidatos que aspiran llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, los que tendrían más opción de los 14 inscritos serían Jaime Beltrán, el exsenador Horacio José Serpa y el concejal Carlos Felipe Parra.



Beltrán fue el segundo más votado en las elecciones del 2015 y se inscribió por Colombia Justa Libres y tiene coavales del partido de ‘la U’ y Salvación Nacional; Serpa, hijo del dirigente santandereano Horacio Serpa, tiene el aval del Partido Liberal y el respaldo de Cambio Radical y En Marcha, y Parra cuenta con el aval del Partido Verde y el apoyo de movimientos de Leónidas Gómez (excandidato a la gobernación de Santander), Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo.



Los analistas políticos de Santander aseguran que hay otros dos que pueden generar sorpresas, como Consuelo Ordóñez y el rector de Uniciencia, Diego Tamayo.



Para Julio Acelas, analista político, con tanto candidato inscrito se perdió la institucionalidad y hay un ambiente de desgobierno.

Enfatizó que a Serpa le podría funcionar si sabe manejar el mito ‘serpista’, ya que uno de los últimos cargos públicos que ejerció su padre fue el de gobernador de Santander.



De Beltrán, quien es evangelista y pastor, piensa que les ha faltado más fuerza en sus propuestas y de Parra asegura es muy bueno en redes para denunciar, pero que no tiene experiencia en gobernar.



Por último, resaltó a Ordóñez, quien conoce lo público, y a Diego Tamayo, quien es joven, rector de una Universidad y podría tener posibilidades de ganar.



Para Isaí Fuentes, analista político, las elecciones se van a polarizar entre un voto de opinión y la política tradicional.



"Estos apenas comienza, hay candidatos fuertes, unos que están en las encuestas, otros con avales de partidos, muchos plantean las elecciones como un plebiscito contra Petro y eso no sería sano, debe ser para renovar la política. Se van a polarizar las elecciones y el próximo alcalde de Bucaramanga será elegido por la opinión", asegura.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Elecciones 2023. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

‘Pesos pesados’ en Cartagena

En Cartagena tres políticos, con reconocimiento y experiencia en cargos públicos, estarían entre los más opcionados a convertirse en alcalde de la ciudad.



Se trata de Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar, quien lidera las encuestas y fue el primero en inscribirse por el partido Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata Colombiano.



Cuenta con aceptación por su trabajo como gobernador, pero cuestionado por investigaciones que, según él, no son más que ataques políticos.



El segundo en esa lista de favorabilidad es William García, excongresista, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Cartagena en las pasadas elecciones. García ha sido criticado por no haber participado en debates en la pasada contienda.



Y también está Judith Pinedo, ‘Mariamulata’, que, tras ser declarada inocente del caso de la venta de playas, por lo que estuvo privada de la libertad por dos años, decidió aspirar nuevamente a ser mandataria con el aval de Alianza Verde, Pacto Histórico y el movimiento Lxs Valientes.



Para algunos sectores, los tres candidatos representan la clase política en Cartagena, por lo que el politólogo Germán Ruiz aseguró que estas elecciones las ganará el que consolide más alianzas entre casas políticas tradicionales.



A estos tres candidatos se suman, con menor opción según analistas, Javier Doria, del grupo Cartagena Fuerte y Libre; Jacqueline Perea, del Partido Nueva Fuerza Democrática; Fabio Aristizábal, del Movimiento Salvación Nacional; Fernando Tinoco, por la ASI, y José Osorio, Partido Independientes.

Piden debates públicos con Char en Barranquilla

Si hay algo que aviva y genera expectativas sobre el debate que se avecina por la carrera a la alcaldía de Barranquilla es que después de 16 años los barranquilleros tendrán la oportunidad de ver y escuchar las propuestas de cuatro candidatos en estos comicios.



En los últimos cuatro debates, los candidatos de Cambio Radical, partido que ha ganado las elecciones locales (Alejandro Char, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo), no tuvieron necesidad de pelear los votos con tantos contrincantes a la vez.



Fueron aplanadoras con sus oponentes. En esta ocasión, el exalcalde Char, quien en su tercera aspiración aparece punteando todas las encuestas y sondeos, deberá enfrentar a Marco Orozco (Movimiento Ciudadano Uno A) y Luis Enrique Chams (Verde Oxígeno). A estos se sumará el nombre del concejal Antonio Bohórquez Collazos (Polo Democrático), o María Correa (UP), quienes estaban a la espera de la bendición del Pacto Histórico para definir cuál de los dos entraría en la contienda en nombre del partido de Gobierno.



Char goza de gran favoritismo para ser el reemplazo del alcalde Jaime Pumarejo y mantener la hegemonía de su partido en el poder. Pero sus opositores enfilan denuncias y piden debates abiertos.



“Durante los últimos 20 años, prácticamente los Char se han lanzado solos a la Alcaldía de Barranquilla, no han tenido contrincante, nunca han tenido un rival, es muy difícil escoger entre uno. En esta ocasión sí tienen un rival de verdad, un rival serio, una persona que está dispuesto a darlo todo, yo me voy hasta lo último o nos ganan o les ganamos”, dijo el candidato Guzmán. Char fue concejal de Barranquilla, luego gobernador del Atlántico y ha sido alcalde de Barranquilla en dos periodos, 2008-2011 y 2016-2019, dejando un importante legado de transformación de la ciudad. Además, recientemente, fue precandidato presidencial en el 2022, pero su imagen se vio manchada por varios escándalos.



El profesor de la Universidad Libre de Barranquilla Jaime Camilo Bermejo Galán, doctor en Ciencias Políticas, dice que la ventaja que tiene Char en las encuestas se explica porque muchos barranquilleros ven con buenos ojos el cambio que ha tenido la ciudad en la “inversión de parques, malla vial, colegios, hospitales, una ciudad sostenible, perfilada a tener su propia Universidad Distrital”.