Elecciones Territoriales 2023: así debe marcar el voto para que no se lo anulen

El próximo 29 de octubre se realizarán en Colombia las elecciones territoriales en las cuales se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. A 20 días de esta cita democrática, la Registraduría Nacional reiteró las recomendaciones para que el voto sea marcado correctamente y tenga validez en los escrutinios.



En el caso de las elecciones de gobernadores y alcaldes, la Registraduría resaltó que los tarjetones cuentan con un recuadro de cada candidato, el cual incluye su fotografía, nombre completo y el símbolo del partido o grupo político que lo respalda. Además, incluyen una casilla exclusiva para el 'voto en blanco'.



Para que el voto no sea anulado, se debe marcar un recuadro de uno solo de los candidatos con una equis, o en la casilla destinada al voto en blanco.



Sin embargo, la Registraduría destacó que cualquier otra marca realizada dentro del mencionado recuadro que refleje la intención de voto, será considerada como válida.

¿Cómo votar por concejales y diputados?

La Registraduría explicó que los tarjetones de candidatos de concejales y diputados cuentan con muchas más casillas y, además, algunos partidos políticos permiten que los votantes elijan de manera específica a un candidato de su colectividad o a un grupo político, lo que se conoce como "voto preferente".



Asimismo, algunos partidos brindan la opción de votar por una lista completa de candidatos propuesta por la misma agrupación política, denominado 'voto no preferente'.

Las elecciones serán el 29 de octubre de 2023. Foto: iStock

En el caso de voto no preferente, se debe votar ubicando el logo del partido político o colectivo al que desea apoyar. Posteriormente, se debe proceder a realizar una marca sobre el logo, símbolo, nombre del partido o todo el recuadro.



Es importante que la persona tenga claro el número del candidato de cada partido, pues el tarjeton no tendrá fotos. El voto es válido si se ubica el logo del partido político y el número del candidato a apoyar.



En el caso del voto preferente, también existe la posibilidad de respaldar únicamente al partido de su elección, incluso si este no figura en el tarjetón como una alternativa de voto no preferente.

