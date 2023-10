Elecciones Santa Marta: Amenazas, riesgo de seguridad y peleas judiciales de candidatos

En la recta final de las elecciones a la alcaldía de Santa Marta, los candidatos que aparecen liderando las encuestas no solo están luchando por el voto ciudadano, sino también enfrentando desafíos, desde amenazas hasta controversias legales.



Carlos Pinedo, candidato del movimiento 'Santa Marta Sí Puede', denunció una amenaza de muerte el pasado viernes en su sede de campaña.



Informes del lugar indicaron que sujetos sospechosos arrojaron una caja sobre la sede, la cual contenía un sufragio con la imagen de la Virgen de la Milagrosa y el nombre de Carlos Pinedo Cuello.



A pesar de este incidente, Pinedo aseguró que continuará con su campaña y solicitó garantías de seguridad a las autoridades. "Trabajaremos incansablemente por la ciudad y pedimos una investigación para identificar a los responsables de esta amenaza", afirmó el candidato.



Cura Ordóñez con chaleco antibalas

Cura Ordoñez de campaña con chaleco antibalas Foto: Archivo particular

Estoy dispuesto en las manos de Dios, rodeado de una Santa Marta que me quiere. La razón de usar el chaleco es la prevención FACEBOOK

Por otro lado, el ex sacerdote José 'El Cura' Ordóñez ha sido visto en recorridos por barrios y reuniones portando un chaleco antibalas.



Esta medida la tomó atendiendo recomendaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reducir el riesgo durante la campaña electoral.



El Cura Ordóñez declaró: "Estoy dispuesto en las manos de Dios, rodeado de una Santa Marta que me quiere. La razón de usar el chaleco es la prevención".

Juez asegura que Fuerza Ciudadana sigue con candidato

Caicedo y Fuerza Ciudadana. Foto: Archivo particular

Han buscado todas las formas para eliminarnos del escenario político y no han podido, ni tampoco lo harán FACEBOOK

El Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, Carlos Villalva del Villar, desmintió al registrador nacional Alexander Vega y confirmó que Jorge Agudelo sigue siendo candidato a la Alcaldía Distrital por Fuerza Ciudadana.



Vega había declarado que, a pesar de aparecer en el tarjetón, los votos obtenidos por Agudelo no serían validados. Sin embargo, el juez a cargo del caso reiteró que el proceso de tutela que otorgó la medida cautelar en favor de Agudelo sigue en vigor por lo tanto el candidato de Fuerza Ciudadana sigue en la contienda.



Inmediatamente, el líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, enfatizó que las mafias políticas que buscan retomar el poder han intentado eliminar a Jorge Agudelo, como hicieron con su hermana, Patricia Caicedo, pero la justicia esta vez ha respaldado su candidatura.



"Han buscado todas las formas para eliminarnos del escenario político y no han podido, ni tampoco lo harán", aseguró Caicedo.



Con ocho días para las elecciones, la capital del Magdalena se encuentra en un momento tenso de su proceso electoral, marcado por amenazas, riesgos de seguridad y controversias legales. La ciudadanía tendrá la última palabra al momento de elegir al que será el alcalde de los 500 años de Santa Marta.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta