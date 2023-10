Elecciones Santa Marta: Agudelo y Pinedo hablan tras votofinish y hacen señalamientos

Con un pequeño margen de 284 votos, el candidato Jorge Luis Agudelo se impuso sobre Carlos Pinedo Cuello en el preconteo y se impuso como el nuevo alcalde de Santa Marta.



La difícil disputa entre estos políticos no terminó tras el conteo de votos, sino que ahora se pronunciaron con una denuncia de fraude electoral.



De hecho, en su cuenta de X, Agudelo denuncia a Pinedo y Pinedo a Agudelo. Los dos están a la espera del escrutinio que definirá quién es el nuevo alcalde.

Estas fueron sus reacciones a los resultados.



El pasado 29 de octubre se vivió una larga jornada electoral en la que los colombianos decidieron el rumbo de la política local por los próximos cuatro años.



En Santa Marta el candidato con más votos fue Jorge Luis Agudelo, quien fue designado por Fuerza Ciudadana. No obstante, su victoria vino acompañada de un empate técnico contra su mayor contrincante Carlos Alberto Pinedo.

Tras este hecho, el reconocimiento entre ambos no ha sido el mejor. De hecho, las primeras declaraciones de ambos tras conocer los resultados fue denunciar un fraude electoral.

Jorge Luis Agudelo denuncia ‘compra de votos’

Jorge Agudelo llegó en reemplazo de Carmen Patricia Caicedo, inhabilitada por el CNE. Foto: @JorgeAgudeloA

Aunque Jorge Luis Agudelo no ha salido a dar ninguna declaración, el nuevo alcalde de Santa Marta destacó en su cuenta de X una publicación de Carlos Caicedo en la que señalan compra de votos.



“Ahora debemos impedir el intento de fraude de la mafia de los clanes parapolíticos, los mismos que compraron miles de votos y adulteraron los formularios de preconteo. Solicitamos al presidente Gustavo Petro una comisión de alto nivel nacional e internacional que acompañe el escrutinio”, escribió Carlos Caicedo.

Pantallazo reposteo de Agudelo Foto: Pantallazo X

En Santa Marta, en algunas mesas, están modificando los datos de los formularios, sumándole votos inexistentes a Pinedo Cuello FACEBOOK

Además, compartió lo que serían varias fotografías de las votaciones en las que se ve algunos datos modificados.



“En Santa Marta, en algunas mesas, están modificando los datos de los formularios, sumándole votos inexistentes a Pinedo Cuello. Aquí algunas evidencias del fraude de la mafia”, agregó.

Ganamos en el Magdalena con Rafael Martínez, obteniendo 306 mil votos, y en Santa Marta con Jorge Agudelo, sumando 85.500 votos de opinión.



Ahora debemos impedir el intento de fraude de la mafia de los clanes parapolíticos, los mismos que compraron miles de votos y adulteraron… pic.twitter.com/FSPTJkWiKz — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) October 30, 2023

Carlos Pinedo Cuello denuncia ‘atentado a la democracia’

Hoy en Santa Marta se han robado las elecciones, hoy el candidato, el ganador, se llama Carlos Pinedo Cuello FACEBOOK

Tal como Jorge Luis Agudelo, Carlos Pinedo Cuello también se pronunció en un video publicado en su cuenta de X.



"En Santa Marta hemos sido objeto del más vil robo y atentado que se le puede hacer a la democracia. Ya recibimos todos los informes de nuestros testigos electorales y de nuestros jurados de votación. Hoy en Santa Marta se han robado las elecciones, hoy el candidato, el ganador, se llama Carlos Pinedo Cuello”, dijo el político.



Y agregó: “Pero hagamos una cosa sencilla, si piensas que estoy hablando por hablar o es que estoy hablando porque hoy no me acompañan los números, abran las elecciones, que se cuente voto a voto, lo voy a tratar de hacer ante la comisión escrutadora y si no accede la comisión escrutadora lo voy a hacer por vía judicial porque la justicia va a brillar aquí en la ciudad de Santa Marta. Dejen de ser tan bandidos”.

¡ESTO ES UN ATENTADO A LA DEMOCRACIA! pic.twitter.com/waQueMSmco — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) October 30, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

