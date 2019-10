Los candidatos cuestionados en Sucre y Sincelejo

En la contienda electoral del departamento de Sucre hay dos hojas de vida de candidatos con pasados cuestionados y enredos judiciales, hechos que han pasado de agache, permitiendo que sus aspiraciones y campañas avancen sin contratiempo

Se trata de los candidatos Yahir Acuña Cardales, quien aspira a la gobernación de Sucre por el movimiento Cien Por Ciento por Sucre y el candidato Andrés Gómez, aspirante a la alcaldía de Sincelejo, avalado por Cambio Radical y el partido de La U.



Aunque Acuña tiene más de 10 investigaciones disciplinarias y penales, esto no ha sido impedimento para hacer parte de la actual contienda electoral, como candidato a la gobernación de Sucre, luego de un fracaso en los pasados comicios, tras lanzar como aspirante al primer cargo del departamento, a su esposa la actual congresista Milene Jaraba.



Entre las investigaciones contra Acuña está la que le sigue la Corte Suprema de Justicia, por presuntos nexos con paramilitares y con Enilce López, ‘La Gata’, cuya relación reconoció públicamente, pues gracias a ella emergió como una nueva figura política en el departamento.



El ‘Yao’, como le dicen sus amigos, dio sus pininos como líder estudiantil en la Universidad de Sucre, de donde es egresado como ingeniero civil, se caracteriza por sus habilidades clientelistas pues en el 2010, logró elegirse con 51.160 votos por Afrovides para el Congreso y en el 2014, conquistó 126.097 votos por el partido Cien por Ciento por Colombia.



Su fama ha crecido al igual que su fortín político, según conocedores del tema, gracias a los ríos de dinero que maneja para las contiendas electorales.



En el transcurrir de su vertiginosa carrera política, ha sido protagonista de escándalos como el de tirar billetes, hecho que hizo público dentro del redondel de una de las tradicionales fiestas en corralejas de Sucre. También es conocido por regalar whisky, mercados, autorizar el tanqueo gratis de gasolina para cientos de mototaxistas y hasta por repartir canastas de huevos.



Todo ello, ha sido negado en repetidas ocasiones por ‘el Negro’ o ‘el Diablo’, como también se le conoce en Sucre.

“Eso de que soy un mito y una leyenda, eso es falso. Yo soy un hombre común y corriente que quiere llegar a ser gobernador. Porque quiero que los sucreños le den la oportunidad, a un hombre humilde, que viene de abajo, porque los pobres también tenemos derecho a gobernar”, dijo Yahir Acuña, recientemente en el debate ideas al parque, que se llevó a cabo ante la mirada de simpatizantes y opositores, en el parque Santander de Sincelejo.



Admirado por cientos de sucreños de los estratos 1 y 2, donde ha centrado su campaña política, Acuña también goza del rechazo de muchos que no ven con buenos ojos su vertiginosa y cuestionada carrera, ni mucho menos las estrategias utilizadas para conquistar votos, que en estos momentos lo tienen como uno de los contendores más fuertes para la gobernación de Sucre.



En esta oportunidad la estrategia del Negro, sorprendió a muchos, pues tiene como bandera un mensaje de amor y paz, que ha pregonado sin cesar desde el mismo momento en que inscribió las firmas recolectadas para aspirar al cargo y según él, haberlo logrado ha sido un triunfo porque contó con el respaldo del pueblo.



Sin embargo, aún está fresco en la memoria de los sucreños el episodio donde dos días antes las elecciones del 2015, en un retén de la Policía detuvieron la caravana blindada de Acuña en la vía que de Sincelejo conduce a Corozal (Sucre), encontrándole, 480 millones de pesos en efectivo acomodados en fajos, que según el ‘Yao’, correspondían a un supuesto pacto de retroventa o empeño de un predio de su familia.



Para los sucreños los episodios de corrupción y escándalos públicos, de Yahir, en esta oportunidad incidirán en las urnas, pues miedo han hecho ‘mella’, entre los potenciales lectores, a quienes se les escucha hablar de manera desprevenida en las calles frases como ‘si gana Yahir, se acaba Sucre’.



El temor de los sucreños se ha disparado porque resultaría incierta la suerte del departamento si llega Acuña al poder, muchos dicen que si prospera cualquiera de sus investigaciones, las autoridades echarían mano de él, quedando acéfala la administración de Sucre.



Entre tanto, otros consideran que de llegar a ganar la gobernación por fin gobernaría en cuerpo propio ya que para nadie es un secreto en Sucre que ‘el Diablo’, ha manejado miles de millones en contratación, gracias a la respuesta de los alcaldes que han llegado al poder gracias a su venia y apoyo.



‘Se ha llenado de plata a través de los alcaldes que ha puesto y que en su mayoría están presos. Si gana, y los manejos de los recursos son similares a las contrataciones de los municipios de Tolú, Coveñas, Betulia y Majagual, ésta sería la oportunidad de que pueda ir preso’, manifestó al El Tiempo un docente sucreño.



Cabe anotar que el panorama para las elecciones de gobernación en Sucre, está reñido porque Acuña, no la tiene fácil, su más fuerte contrincante el exviceministro del interior y actual candidato al primer cargo del departamento por el partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, ha arreciado fuertemente su discurso, contra la corrupción y el subdesarrollo y está relacionando el apoyo que Yahir Acuña, tiene del recluso de la Picota Álvaro el Gordo García, condenado en el año 2010, a 40 años de prisión por desviar dineros públicos para la conformación de grupos paramilitares y por ser el autor de la masacre de 15 personas en Macayepo.



“Adivinen detrás de que campaña está Álvaro ‘el Gordo García’, de la mía no es. Los burros se buscan para rascarse y ustedes sucreños son quienes definen si quieren que este departamento salga adelante o se lo sigan robando”, dice enérgicamente en sus discursos y en los medios de comunicación social Héctor Olimpo Espinosa.



Es de anotar que sin que se haya visto afectado, para todos es conocido en Sucre que Acuña, ha estado detrás de cuestionadas movidas contractuales millonarias utilizando como fichas a los alcaldes, entre ellas la contratación de control de erosión de playas en Coveñas por valor de 14 mil millones de pesos y el contrato de Tolú sin hambre.

Los problemas de Gómez

Otra de las cuestionadas hojas de vida, que hoy se disputan cargos a elección popular es la del candidato a la alcaldía Andrés Gómez, quien arrastra el lastre de su tío William Martínez, reconocido por el desfalco de Comfasucre y por ser el presunto autor intelectual de la masacre de La Guaripa.



Según analistas y periodistas sucreños conocedores del tema político, a pesar del absoluto y evidente respaldo que la actual administración de Sincelejo en cabeza de Jacobo Quessep, le viene dando a Andrés Gómez, candidato por Cambio Radical, su imagen no está siendo bien vista por miles de sincelejanos.

Andrés Gómez, aspirante a la alcaldía de Sincelejo, avalado por Cambio Radical y el partido de La U.

Lo anterior, debido al fatídico episodio de la masacre de la Guaripa, ocurrida el pasado 25 de enero de 2018, donde fueron asesinados los 3 hermanos Escobar Mercado, conocidos como los Penso, por un lío de tierras en la zona La Guaripa, municipio de Sucre (Sucre).



Al parecer Andrés Gómez, fórmula de Yahir Acuña, en esta contienda electoral, tendría relación con la masacre con lo sucedido en La Guaripa.



Así lo explica María Dolores Escobar Tovar, familiar de los tres hermanos asesinados.



“Al señor Gómez, lo conocí el día que fue a atacarnos en la finca de nuestros padres. Él fue el que nos sacó con tiros allí en la finca donde nosotros estábamos viviendo, por eso lo conocí. Se hizo amo, porque él decía que el papá de él, era William Martínez”, comenta la humilde campesina.

Por su parte José Miguel Beltrán Osorio, asegura que se mostró bastante sorprendido cuando a través del periódico se enteró que uno de los que había llegado a las tierras de los Penso, a intimidarlos, estuviera aspirando a la alcaldía de Sincelejo.



"Veo en las noticias el nombre de Andrés Gómez como aspirante a la Alcaldía de Sincelejo. Hombre, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta allá?. Una de las personas que participó en la masacre de la muerte de La Guaripa."



“Fue quien inició el proceso, quien trajo a la policía para sacarnos de las tierras a la brava, fue quien se prestó para hacer todo el enlace notarial de papeles cuando fue notario en municipio de Majagual. ¿Qué busca el señor Martínez con llevar a Andrés Gómez?”.



Andrés Gómez Martínez, es también recordado por ser el protagonista de un escándalo ocurrido en el 2015, cuando el día de las elecciones, le fueron le hallados en el vehículo que conducía por el centro de Sincelejo, 40 millones de pesos y un listado de nombres de hombres y mujeres, y al lado de cada uno, la asignación determinada de votos.



A pesar de estos cuestionamientos Andrés Gómez, avanza sin contratiempos su campaña para alcanzar la meta de ocupar la silla de alcalde de Sincelejo.



Solo hasta las elecciones de este 27 de octubre se reflejará en las urnas que tanto peso tuvieron las cuestionadas hojas de vida de estos candidatos, que puntean como favoritos para dirigir los destinos de Sucre y Sincelejo.