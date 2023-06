En Magdalena hay una alta expectativa por la persona que en las próximas elecciones regionales se convertirá en el nuevo gobernador.

El panorama en el inicio de la carrera no está todavía muy claro debido a la cantidad de nombres que se han postulado para dirigir al departamento desde el palacio Tayrona.



Quien parte con ventaja en las regionales es el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, que representa la continuidad del actual gobierno de Carlos Caicedo Omar.



Martínez es el hombre de confianza de Caicedo y aunque todavía no ha hecho oficial su candidatura, todo indica que será la ficha del partido Fuerza Ciudadana para conservar el poder político durante los próximos cuatro años.



Para conseguirlo tienen a su favor una fortaleza burocrática en el departamento y especialmente en Santa Marta y además todavía conservan aceptación entre el electorado, principalmente en la capital del Magdalena.

Rafael Martínez.

En los municipios, el ambiente no es igual de claro para Rafael Martínez, quien ya ha hecho un trabajo de proyección de su nombre cuando fue candidato al Senado de la República y recorrió los pueblos. Si bien no le alcanzó para ocupar una curul en el congreso su votación fue importante. Ahora espera endosar esos votos en la gobernación del Magdalena.



No obstante, Martínez ha tenido que enfrentar varias investigaciones ante Fiscalía y Procuraduría, de las que ha salido bien librado.

Uno de los adversarios a vencer será la candidata avalada por el partido de la U, Elizabeth Molina, quien como diputada se ha convertido en una de las más grandes opositoras del actual gobierno.



Elizabeth Molina se califica ella misma como "la piedra en el zapato" de la corrupción en Magdalena y la máxima representante de la oposición.



Ha enfrentado al gobernador Carlos Caicedo denunciando supuestas irregularidades tomando una fuerza política por esa posición.



Elizabeth Molina es abogada, especialista en derecho administrativo. Fue concejala en el período 2016-2019 Cuando el alcalde de Santa Marta era Rafael Martínez, desde donde se convirtió en la que más debates de control político hizo.

Elizabeth Molina.

Elizabeth está convencida que tiene las propuestas que necesita el departamento y la capacidad de vencer en las urnas al ‘caicedismo’.



Según el politólogo, Eduardo Dangond, además de estos dos contrincantes que se sacan chispas, en la lista de aspirantes también hay otros nombres que en las últimas semanas han tomado fuerza: tal es el caso de Mallath Martinez, Franklin Lozano y Claudia Patricia Aarón.



Otros aspirantes a la gobernación son: Edgardo El 'Nene' Pérez y el empresario Juan Carlos Dávila, miembro del grupo empresarial Daabón.



Dangond destaca que varias de las propuestas presentadas por estos candidatos son interesantes, pero enfatiza que, “a menos que se logre una unión de fuerzas políticas, es probable que el próximo gobernador sea Rafael Martínez, debido a su fortaleza y respaldo en diferentes regiones del departamento”.



Eduardo Dangond también menciona a dos mujeres que se han posicionado bien en la contienda electoral.



Por un lado, Elizabeth Molina, quien se destaca como líder de la oposición y por el otro Mallath Martínez, exalcaldesa de Fundación, que ha liderado un movimiento de recolección de firmas con el que dice busca renovar la política en el Magdalena.



De todas maneras, aunque Mallath Martinez en su discurso asegura que es una candidata con criterio independiente, la realidad es que la exalcaldesa de Fundación tiene como padrinos políticos al parapolítico Rodrigo Roncallo y su mujer, la representante a la Cámara Kellyn González.



De esta manera, se podría decir que la que figurará en los tarjetones será Mallath, pero quien pondrá los votos será Roncallo, quien ha sido señalado por parapolítica con varias entradas a la cárcel.



Mallath Martinez ha hecho la mayor inversión publicitaria en su campaña de recolección de firmas y eso le ha permitido sonar en muchos lugares del departamento.



No obstante, se conoce que Mallath, Franklin y el empresario Juan Carlos Dávila están haciendo un ejercicio de posicionamiento y de los tres saldrá un candidato para disputar la gobernación hasta la recta final.

Mallath Martinez

Para los expertos en política, para que alguno de los contendientes logre vencer al caicedismo y a Rafael Martínez, efectivamente se hace necesaria una gran coalición de fuerzas políticas y un consenso entre los aspirantes.



Según Dangond, tanto Elizabeth Molina como Mallath Martínez se han destacado en sus respectivas posiciones y cuentan con el respaldo de diferentes sectores de la población, pero para impedir que el partido Fuerza Ciudadana complete otro periodo de cuatro años en la gobernación, necesitarán unir esfuerzos y lograr la mayor votación posible.



La disputa por la gobernación del Magdalena se presenta como un escenario político complejo y emocionante, donde la continuidad, la oposición y nuevas figuras luchan por consolidarse como la mejor opción para dirigir el departamento en los próximos años.



La decisión final estará en manos de los magdalenenses, quienes deberán evaluar las propuestas y trayectorias de los candidatos para tomar una decisión informada en las urnas.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En twitter: @rogeruv