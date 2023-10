Elecciones en Cauca: normalidad en los 42 municipios

En los 42 municipios del Cauca, las elecciones se desarrollan en normalidad, incluso en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, suroccidente de ese departamento, donde hay amplia presencia de grupos armados ilegales.

A ese corregimiento ubicado en el cañón del Micay, aproximadamente 250 hombres del Ejército y la Policía Nacional llegaron para brindar seguridad y acompañamiento a los habitantes en los puestos de votación.



En el coliseo de El Plateado hay instaladas 15 mesas de votación. Allí, los ciudadanos elegirán a los nuevos concejales, asambleístas, así como al alcalde y al gobernador del departamento.



Cabe destacar que horas antes el mismo Ejército Nacional había afirmado que las elecciones estarían en riesgo en esta localidad por la presencia de grupos armados.



De acuerdo con el oficial, la misma situación se estaría registrando en localidades como Balboa y El Patía.



“Son municipios con una alta complejidad operacional, sobre todo por la marcada presencia de estructuras al margen de la ley. Pero vamos a ingresar a estas áreas para observar cómo se comporta el sistema electoral,” explicó brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.

Popayán

En la capital del Cauca, desde las 8 de la mañana, los ciudadanos se han dirigido a los diferentes puestos de votación instalados en el municipio, tanto en el sector urbano como rural, para ejercer su derecho al voto. Hasta el momento las autoridades no han reportado algún suceso anormal que haya afectado el desarrollo de los comicios.



En la mañana se realizó un puesto de mando unificado para hacer seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. “Afortunadamente en estas dos primeras horas no tenemos reporte de dificultades serias o importantes (…) estamos invitando a los ciudadanos para que salgan a ejercer su derecho al voto lo más pronto posible”, afirmó el alcalde Juan Carlos López Castrillón.



De acuerdo con José Fernando Velasco, registrador especial de Popayán, durante las primeras horas de las elecciones se han presentado situaciones comunes como olvido de cédula por parte de los votantes o llegada tarde de algún jurado; lo que no ha afectado de fondo las elecciones. Sin embargo, comentó que en el puesto del Canelo la vía de acceso está afectada por las lluvias y los jurados tuvieron que “dar la vuelta por Puracé (…). Entonces llegaron un poquito retrasados y la apertura de la mesa no fue a las 8 am., sino que tuvo un atraso de aproximadamente una hora y media. En este momento ya están los ciudadanos residentes en este corregimiento ejerciendo su derecho al voto”.



En cuanto a la seguridad, el mayor Víctor Galíndez de la Policía Metropolitana de Popayán, informó que no se ha presentado “ningún tipo de alteración de orden público en el municipio de Popayán. Tenemos 800 hombres distribuidos y les recordamos la línea contra el crimen de la Policía Nacional 3203001934”.



Por su parte, la secretaria de Gobierno de Popayán, Isabel Tobar, hizo un reconocimiento “a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y a la Secretaría de Tránsito, que han estado activos y dispuestos en todos los escenarios”.



Igualmente, reportó que se han encontrado casos de personas difundiendo publicidad política o realizando puestos de información, lo cual está prohibido de acuerdo con el decreto 3345 de la Administración municipal.



Ante estas situaciones, la Alcaldía, Gobernación, Policía Metropolitana y demás autoridades han tomado las medidas necesarias para evitar que se siga incumpliendo con la restricción.

López de Micay

En este municipio caucano, uno de los puestos de votación ubicado en zona rural fue trasladado hasta la cabecera municipal. Esto para facilitar el acceso al voto a una población que se encuentra en situación de desplazamiento a causa del conflicto armado.



En los 39 municipios del Cauca tampoco se han reportado novedades.



Autoridades han señalado que a las 4:00 p. m. cuando termine la jornada se hará el escrutinio de los votos, proceso que estará a cargo de la Registraduría Nacional. Las administraciones de cada municipio en conjunto con las distintas instituciones, autoridades y fuerzas militares continúan trabajando para garantizar que este día electoral siga transcurriendo con total normalidad.



En censo electoral en el departamento del Cauca es de 1'050'674 personas distribuidas en 533.770 mujeres y 516.897 hombres. Hay 808 puestos de votación con 3.426 mesas.



