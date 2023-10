En Argelia, Cauca, su población pudo salir a votar; Ejército busca desactivar minas

Técnicos antiexplosivos buscan localizar y neutralizar minas antipersona y artefactos instalados por miembros de grupos armados organizados en el corregimiento El Plateado, en Argelia. Lo hacen luego de que ingresaron a la población, acechada especialmente por el frente 'Carlos Patiño', disidencia de las Farc.



Mientras tanto, según la Tercera División, las elecciones transcurren en completa normalidad, en El Plateado y en Argelia. En el corregimiento hay un solo puesto con 15 mesas.

Más de 20 uniformados se desplegaron dentro de la estrategia de seguridad Plan Democracia hacia esta zona del suroccidente del país.

Más de 20 uniformados se desplegaron dentro de la estrategia de seguridad Plan Democracia hacia esta zona del suroccidente del país FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Argelia, el municipio que aspira a votar, pese al miedo y el acecho de grupos armados)



"Hace pocos minutos embarcaron en aeronaves de la Aviación del Ejército Nacional, técnicos antiexplosivos", dijeron en el Ejército.

Facebook Twitter Linkedin

Argelia, Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Los uniformados llegarán con ocho perros para comenzar, de inmediato, la búsqueda de estas peligrosas trampas que ponen en riesgo a la población civil.



Se estima que en la zona se encuentran cerca de 3.000 minas antipersona y artefactos explosivos.



De acuerdo con las autoridades, los comicios están transcurriendo en calma en Argelia, a donde llegaron 250 uniformados de las Fuerzas Militares.



De cinco campañas por la alcaldía de Argelia quedan cuatro candidatos. Son Yuli Milena Daza, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia; Pedro Ancízar Daza, de Independientes; Carlos Herney Buitrón, del Pacto Histórico, y Osman Duan Guaca, de Unidos por Argelia.

Facebook Twitter Linkedin

Controles en las calles por parte de la Fuerza Pública. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Karen Melissa Mejía, del partido Liberal, fue amenazada por la disidencia ‘Carlos Patiño’, si continuaba con su aspiración. La intimidaron por cuestionamientos que alcanzaron a su papá, quien también fue alcalde de Argelia: Bernardo José Mejía. Las disidencias han señalado que el exalcalde promovió una base militar y que, supuestamente, la comunidad no estaba de acuerdo.



(Lea también: EN VIVO | Elecciones 2023: así avanza la jornada electoral en Colombia)



Ella, como muchos otros habitantes no dio declaraciones a EL TIEMPO por el miedo y la tensión que rondan las estrechas y las empinadas calles en Argelia, de más de 22 mil habitantes.

Facebook Twitter Linkedin

Ejército, en Argelia. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

El candidato Buitrón dijo frente a su campaña en medio del conflicto: “Vivo en un corregimiento que se llama Sinaí. Ha sido muy tensionante. La situación de Argelia ha sido muy complicada. La gente que vive hacia arriba de El Plateado tiene tranquilidad, pero no la que vive hacia abajo”. Aseguró que pese a la crítica situación y a que el alcalde está amenazado, el candidato siguió en campaña “por servir a la gente”. Esa es su motivación. De llegar a la alcaldía de Argelia, “la apuesta debe ser la paz, que el Gobierno Nacional, la Iglesia y otros sectores sienten un precedente para que vuelva la paz”. No obstante, Buitrón afirmó que no ha recibido amenazas.



(Lea también: Elecciones 2023: minuto a minuto de la jornada electoral en Cali y en el Valle)



Por su parte, el aspirante Guaca manifestó: “Ha sido una campaña bastante fuerte. No hemos tenido tiempo de ir a todas las zonas del municipio. Se ha dificultado ir. Ha sido una campaña llena de complejidades. Tenemos un sueño de paz con este municipio, poco a poco hemos ido avanzando. Mantenemos nuestra neutralidad”. Espera que la población salga a las urnas y no se quede en sus casas, como sucedió hace 16 años, cuando los jurados de votación no salieron y los puestos de los comicios estuvieron desolados. En esta semana, empezaron a llegar los tarjetones para alistar los 14 puestos de votación y las 73 mesas en Argelia.



En toda la población, 22.412 personas se encuentran habilitadas para sufragar.



Sin embargo, hay una tensa calma. Se habla de que las disidencias hicieron un alto al fuego en Argelia y en zona de El Plateado, pero que será hasta este lunes 30 de octubre.



CALI