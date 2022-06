EL TIEMPO acompañó el cierre de jornada electoral en el corregimiento de La Boquilla, donde los jurados de las 27 mesas de votación ejecutaron el conteo de votos en 15 minutos, e incluso menos en algunas mesas.



Una delegada mexicana de OEA acompañó la jornada y aseguró que las elecciones se desarrollaron en orden en este pueblo afro.



En Cartagena la jornada electoral para segunda vuelta presidencial se llevó a cabo en medio de lluvias en gran parte de la ciudad; situación que no limitó la asistencia de votantes a los puestos durante la jornada.



La Boquilla electores estuvieron bajo la lluvia mientras hacían fila para ingresar al puesto de votación

Pese al invierno, hubo más afluencia de votantes a las urnas.



Se reportaron cortes inesperados de energía eléctrica en los puestos de votación de Coliseo Bernardo Caraballo; en las Instituciones Mercedes Ábrego, y El Salvador; así como en el puesto de votación de la Ciudadela 2000.



La MOE hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones logísticas que permitan a la ciudadanía votar incluso a pesar de las lluvias, ya que se han observado casos como La Boquilla, en los que los votantes estuvieron bajo la lluvia mientras hacían fila para ingresar al puesto de votación, señaló la Misión de Observación Electoral.



Las autoridades han hecho los requerimientos a la empresa Afinia para atender con prontitud estos casos y evitar que haya afectaciones logísticas que limiten el pleno ejercicio del voto.



Pese a las lluvias, no se han registrado contratiempos ni dificultades para acceder a los puestos de votación.



"De acuerdo con nuestra observación a la apertura de las urnas, se pudo establecer que: En el 37,5 por ciento de las mesas observadas no se encontraron presentes los seis jurados reglamentarios en la apertura de las urnas. En el 92 por ciento de los casos se mostraron las urnas vacías antes de ser selladas para iniciar el proceso de votación.

• Se han observado jurados portando distintivos propios de campañas en el 4 por ciento de los casos, situación que no está permitida", reportó a las 11:15 am la MOE.

Elecciones segunda vuelta Cartagena, mesa en el colegio Salesiano. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hubo confrontaciones entre testigos electorales y jurados de votación en los puestos de Ciudadela 2000

Para hoy, Cartagena tiene un potencial electoral de 821.240 votantes, de los cuales 435.403 son mujeres y 385.837 hombres. Hay habilitados 120 puestos de votación y 2.136 mesas en las tres localidades.



En la mañana de hoy, también hubo dos confrontaciones entre testigos electorales y jurados de votación en los puestos de Ciudadela 2000.



En las dos últimas segundas vueltas presidenciales de 2014 y 2018, la participación electoral de Cartagena ha estado por debajo del promedio nacional.



La MOE Cartagena ha dispuesto de 20 observadores y 4 observadores itinerantes que recorren los puestos más concurridos de la ciudad, teniendo un alcance de observación en el 40% de la ciudad.



La MOE invitó a la ciudadanía a reportar las presuntas irregularidades observadas en esta jornada electoral en el aplicativo Pilas con el Voto en www.pilasconelvoto.com, o a la Línea Nacional Gratuita 01-8000-112-101 y al WhatsApp de Pilas con el Voto 315-2661969.



