Una fuerte polémica en la capital de Bolívar despertó un candidato a edil, que promete vivienda gratis a los habitantes de su localidad.



Se trata de Alex Chico Dautt, líder del barrio La Esperanza, quien aspira a ser edil de la localidad dos de la ciudad.



(Además: En Cartagena allanan casa donde toda una familia expendía droga)

​

En su cuestionada propuesta, hecha por redes sociales, Chico Dautt etiqueta al aspirante a la alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay; y a Yamilito Arana, quien busca llegar a la Gobernación de Bolívar.

“Llegó la hora mi gente. ¿No tienes casa propia? Te invito a participar del primer grupo que vamos a organizar con 50 hogares sin vivienda propia. Los que quieran soñar conmigo que sí es posible, los estaré esperando en mi residencia a las 7 pm”, dice Alex Chico Dautt.



Consultado por EL TIEMPO, el exgobernador Dumek Turbay, quien busca llegar a la alcaldía de Cartagena señaló: “No puedo responder por anuncios que hacen terceros. Desde nuestro proceso no hemos dicho tal cosa que no se ajusta a la ley y menos jugar con el sueño de tanta gente en Cartagena que necesita una vivienda. Tengo cero relación con esas promesas y solicité a Alex Chico eliminar mi nombre de la publicación”.



(También: Polémica: alcalde Dau propone que carros particulares paguen para circular en hora pico)



Este diario buscó al precandidato a la Gobernación de Bolívar, Yamilito Arana, por intermedio de su equipo de prensa, para conocer sus posturas sobre esta delicada propuesta de Alex Chico Dautt en plena contienda electoral, pero no hubo respuestas.

Cartagena