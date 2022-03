Finalizada la jornada electoral del 13 de marzo en Cartagena, con el preconteo del 96,13 por ciento de las mesas, la Misión de Observación Electoral, MOE, aseguró que hubo una disminución de la participación electoral del pasado domingo si se compara con los comicios del 2018.



La MOE también celebró la medida de la Registraduría de dividir los tarjetones de acuerdo a las circunscripciones de cada Corporación, pues se consiguió el objetivo de reducir los votos nulos.



Nuevamente, la participación electoral de Cartagena queda por debajo del promedio nacional, en el que se registró una participación del 46,45% en Senado y 47,43% en la Cámara de Representantes.



(Además: Palenquera que ganó a Cámara dice que maquinarias buscan acusarla de fraude)

En Cámara de Representantes

Hubo una participación del 41,03 por ciento, que contrasta con el 44,88 por ciento obtenido en 2018.



Los votos nulos pasaron de 10,99 por ciento en 2018 al 6,11 por ciento en la jornada electoral del 13 de marzo.

En Senado:



Hubo una participación del 40,05 por ciento, que contrasta con el 44,46 por ciento obtenido en 2018.



(Le puede interesar: Así quedó el tablero político en la Cámara en cuatro regiones claves)



Por esta corporación, los votos nulos pasaron de 7,1 por ciento en 2018 al 5,4 por ciento en la jornada electoral del 13 de marzo.

Facebook Twitter Linkedin

Elecciones en Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Situaciones que afectaron la participación ciudadana

La participación electoral entre las tres consultas del 13 de marzo de 2022 fue del 29,71 por ciento; superior a la participación de las dos consultas de 2018 que lograron un 24,21 por ciento en Cartagena.



La jornada se caracterizó por fallas logísticas en el suministro de mesas y sillas, que impidieron abrir muchos puestos de votación en el tiempo programado, generando retrasos y aglomeraciones.



(Le puede interesar: Apasionada por el canto y los perros: así era la joven asesinada en Quindío)



Tras las fallas en el registro de votantes que hicieron su proceso de inscripción de cédula, el colapso de la plataforma infovotantes y la página web de la Registraduría, recibimos reportes de ciudadanía que no aparecían en los registros y al no conocer dónde votaban, desistieron, en muchos casos, de participar.



En el 24% de las mesas observadas, fue necesario hacer un proceso de nivelación de votos, es decir la destrucción aleatoria de votos excedentes en comparación con los votantes registrados en el formulario E11.

Casos de retrasos en el preconteo

Al cierre de las urnas, EL TIEMPO observó que los jurados carecían de métodos unificados de conteo: en una mesas comenzaron con el conteo de las consultas para las coaliciones, en otras por los tarjetones para Senado, otras más con los tarjetones a cámara.



Muchos jurados no sabían si debían firmar primero o posterior al conteo los formularios. Y los más grave, con miras a la primera vuelta presidencial: muchos jurados no contaron con material como papel en blanco para escribir las sumatorias de los tarjetones. Así este diario observó gente escribiendo los datos en la palma de la mano y en pedazos de cartón que recogían del suelo.



(Lo invitamos a leer: Artistas de San Andrés realizarán un plantón por crimen de cantante)



Por su parte, La MOE señaló que hubo mesas con retrasos en el proceso de preconteo que llevaron a cabo los jurados.



Si bien, en las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas, suele darse un proceso lento de preconteo, en esta jornada la demora, según la MOE se acentuó por la falta de preparación de muchos jurados que no sabían cómo resolver distintas situaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Institución educativa de La Boquilla, uno de los más grandes puestos de votaciòn en zona rural. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En el 83 por ciento de las mesas observadas hubo presencia de testigos electorales al momento del cierre

La MOE tuvo reportes de problemas logístico que también afectaron las condiciones para realizar un preconteo ágil (falta de iluminación, espacios reducidos, falta de mesas).



Dentro de los aspectos más relevantes de lo observados por la MOE, en el cierre se encuentra:



El 10 por ciento de las mesas observadas hicieron su ejercicio de preconteo con menos de seis jurados.



Se presentaron inconsistencias entre el número de votos en urnas y el número de votantes registrados en los formularios E11. En muchos casos, la falta de directrices de los jurados a los votantes para consignar los votos en las urnas correspondientes, generaron esta afectación.



(Lo invitamos a leer: Creciente de río Cauca destruyó la poca protección que quedaba en La Mojana)



En el 83 por ciento de las mesas observadas hubo presencia de testigos electorales al momento del cierre.



En el 24 por ciento de las mesas observadas por la MOE, los formularios de preconteo E14 quedaron con tachaduras o enmendaduras, producto de errores en la digitación de los resultados, y por los efectos de las solicitudes de reconteo de parte de los testigos electorales.



Cartagena

Más noticias en Colombia

El drama de alumnos que pierden clases por falta de docentes en Atlántico

Jurada de votación publicó en Instagram que iba a anular los votos de Petro